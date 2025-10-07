XRP en panique ? Le “retail FUD” atteint un record inédit depuis les tarifs Trump

Depuis quelques jours, le sentiment des traders particuliers sur XRP plonge à des niveaux de peur inédits depuis 2018. En effet, les tensions commerciales initiées par Donald Trump avaient provoqué un mini-krach crypto. Le prix du XRP tourne actuellement autour de 2,86 $, mais la nervosité du marché est palpable. Il est bien là, le retail FUD et voici ce qu’il en est.

Un pessimisme… potentiellement haussier

Le ratio entre mentions haussières et baissières est passé sous 1,0, signe que les discours négatifs dominent désormais dans la communauté. Un climat de “retail FUD” (fear, uncertainty, doubt) s’installe. Or c’est souvent dans ce type d’environnement que les retournements les plus brutaux se produisent.

L’histoire pourrait bien se répéter. En avril, lors du dernier pic de panique des traders particuliers, XRP avait d’abord chuté de plus de 25 %, avant de rebondir spectaculairement de 125 %. Ce comportement fractal alimente la thèse de Santiment.

Lorsque les petits porteurs paniquent, les mains fortes en profitent pour accumuler. Le marché, dans un paradoxe classique, agit souvent à contre-courant des émotions du public. Ainsi, la baisse du sentiment retail pourrait être le signal contraire à surveiller. Un précurseur d’accumulation avant la nouvelle explosion qui porterait XRP à 5$.

Les baleines se renforcent

Les données on-chain vont dans le même sens. Les adresses détenant plus de 100 XRP continuent d’augmenter leurs positions. Autrement dit, les détenteurs historiques accumulent discrètement pendant que le marché de détail vend sous la pression.

Ce mouvement d’accumulation s’inscrit dans un contexte d’optimisme grandissant autour de probables ETF XRP. Les experts s’attendant déjà à un feu vert de la SEC recommandent même un portefeuille à 5 000 XRP dès maintenant.

Sur le plan macro, la faiblesse du dollar et le blocage partiel du gouvernement américain renforcent aussi la thèse d’un retour de flux vers les actifs alternatifs.

Le graphique joue en faveur des haussiers

Techniquement, XRP vient tout juste de sortir d’un triangle symétrique, une figure souvent annonciatrice d’un mouvement majeur. Le token effectue actuellement un retest sur la partie supérieure du triangle, un classique en analyse technique. Si ce niveau tient, le scénario d’un rallye de 45 % prend forme, avec un objectif vers 4,29 $.

Ce niveau correspond à la fois à la zone de résistance psychologique des 4 $, à la moyenne mobile 200 jours et à plusieurs projections Fibonacci. En revanche, une cassure sous 2,33 $ invaliderait la configuration, ouvrant la voie à un retour vers les 2,10 $.

Entre panique et opportunité

En résumé, le marché est dominé par un paradoxe fascinant. Les traders particuliers paniquent, pendant que les investisseurs institutionnels et les baleines s’accumulent silencieusement.

Le “retail FUD” atteint un record, mais historiquement, ces périodes précèdent souvent les plus fortes reprises. Si le support du triangle tient, XRP pourrait surprendre tout le monde avec un rebond explosif dans les semaines à venir.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Santiment

