XRP, DOGE, SOL en prise de bénéfice, mais BTC pourrait exploser encore

Après un week-end historique, le marché crypto marque une pause. Bitcoin (BTC) a brièvement dépassé les 125 000 $, avant de consolider légèrement sous ce seuil symbolique. De leur côté, les altcoins XRP, DOGE, Solana (SOL) et d’autres voient déjà les premières prises de bénéfice. Pourtant, à en croire les signaux techniques et macroéconomiques le cycle haussier est loin d’être terminé.

Bitcoin : la locomotive du bull run

La capitalisation totale du marché dépasse désormais 4 270 milliards de dollars, avec un sentiment global de marché légèrement en retrait vers une zone neutre. Autrement dit, le marché dispose encore d’une marge relativement confortable avant la surchauffe et le BTC continue d’y imposer son rythme.

En effet, l’ATH à 125,337.53 $ traduit d’une certaine manière, la confiance du marché dans un environnement monétaire plus souple. Les traders anticipent désormais un assouplissement des politiques fiscales et monétaires aux États-Unis, dans un contexte de shutdown gouvernemental prolongé.

Ce mouvement est donc bien plus qu’un simple “short squeeze”. D’ailleurs, les liquidations globales sur les contrats à terme BTC sont estimés à seulement 65 millions $. Un bien faible chiffre en comparaison de la taille du mouvement. Pour aller plus loin, les experts estiment qu’en réalité, la hausse repose sur la demande spot et les flux ETF.

Techniquement, 125 000 $ reste un niveau charnière.

Le BTC vient de se réinstaller à nouveau au-dessus de 125K. Une cassure franche ouvrirait la voie vers une extension vers 130 000 $, voire un nouveau sommet historique. À l’inverse, un repli rapide sous 120 000 $ pourrait enclencher une courte phase de consolidation avant une nouvelle impulsion.

En définitive, tant que la structure haussière et les volumes spot tiennent, le potentiel d’explosion reste intact.

Altcoins : le temps des prises de bénéfices

Après une brève plongée au cours de la journée, XRP retourne au-dessus de son seuil psychologique à plus de 3 $. Dans le même temps, Solana (SOL) s’affiche autour de 235 $, après une forte semaine de volatilité. Dogecoin (DOGE) quant à lui, recule à 0,26 $, consolidant après une hausse soutenue ces dernières semaines.

Ces retracements ne traduisent pas une perte d’intérêt, mais un simple rééquilibrage de portefeuille. Dans tout marché haussier, les capitaux circulent : les traders vendent certaines positions pour en renforcer d’autres.

Le meilleur exemple reste BNB, qui s’impose comme l’exception. Le token affiche +17 % sur la semaine, atteignant 1 184 $, preuve que la rotation des capitaux entre écosystèmes est toujours en cours.

Un moteur caché : la liquidité des stablecoins

Derrière ces mouvements se cache un indicateur clé : l’offre totale de stablecoins, en forte expansion. Au dernier trimestre, l’émission nette a augmenté de 45 milliards de dollars, dont les deux tiers sur le réseau Ethereum.

Ce “dry powder”, comme disent les analystes, représente le carburant potentiel des prochains mouvements haussiers. Autrement dit, plus la liquidité stable s’accumule, plus les investisseurs disposent de munitions pour racheter les creux.

C’est un signal structurellement positif, d’autant que la demande institutionnelle reste solide. De plus, les ETF continuent d’enregistrer des afflux, même pendant les phases de repli.

Les experts gardent un biais haussier

Le mouvement actuel ressemble à un “hedge bid” classique. Et pour cause, les institutions accumulent du Bitcoin comme couverture contre l’inflation et l’instabilité budgétaire américaine.

En fait, la zone des 125 000 $ agit comme un aimant pour les prix. Tant que le Bitcoin s’y installe durablement sans excès de levier, ce niveau servira probablement de socle à un nouveau départ de feu.

Au vu de l’actuel configuration du marché, le bull run n’est, selon toute vraisemblance, pas terminé. Il entre plutôt dans une phase plus sélective. Les projets solides continueront de progresser, tandis que les altcoins plus spéculatifs pourraient rester sous pression.

Source : Open Interest sur Coinglass

