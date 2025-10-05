Ce tweet de CZ transforme 3 000 $ en 2 millions : nouvelle folie memecoins

Le hasard et le timing peuvent parfois suffire à changer une vie. C’est exactement ce qui vient d’arriver à un trader chanceux qui a transformé 3 000 $ en près de 2 millions $ en quelques heures. L’ingrédient magique ? Un post de Changpeng “CZ” Zhao sur les réseaux sociaux.

L’incident BNB Chain

Tout est parti d’un incident mineur sur la BNB Chain, victime d’une attaque de phishing. Le hacker en est sorti avec un maigre profit de 4 000 $ avant que la communauté ne transforme cette histoire en blague. Quelques heures plus tard, un nouveau memecoin baptisé “4” ($4) était né.

C’est alors que CZ a publié un message sur X (ex-Twitter), commentant l’ironie de la situation. Et ce simple post a suffi à déclencher une frénésie d’achat.

Selon les données de Lookonchain, le trader identifié sous l’adresse 0x872 a été parmi les tout premiers à acheter le jeton. Son investissement initial de 3 000 $ en BNB s’est envolé à 2 millions $, soit un rendement de plus de x650 en moins d’une journée.

Et le plus étonnant : malgré cette plus-value vertigineuse, l’investisseur n’a vendu qu’une infime partie de ses tokens. Il conserve encore 1,88 million $ de “4” dans son portefeuille. Cette opération spectaculaire illustre une fois de plus la vitesse à laquelle l’écosystème memecoin peut réagir à un simple signal social, surtout quand il émane d’une personnalité aussi influente que CZ.

L’effet CZ : quand un tweet devient un catalyseur

Le phénomène n’est pas nouveau. Depuis Dogecoin jusqu’à Pepe, les memecoins ont souvent explosé après un clin d’œil d’une figure emblématique. Mais ici, la vitesse de réaction est stupéfiante. Quelques minutes après le tweet de CZ, la capitalisation du token $4 s’est envolée, tandis que les volumes d’échange sur la BNB Chain bondissaient.

Des plateformes d’analyse comme Bubblemaps confirment qu’un second portefeuille, inconnu, a lui aussi acheté juste avant le message de CZ. Grâce à cela, il aurait donc réalisé plus de 1,5 million $ de gains en quelques heures.

Le simple fait que 8,9 millions de followers aient vu ce tweet a suffi à déclencher une mini-bulle spéculative. Un parfait exemple de “meme reflexivity” où plus un token est mentionné, plus il attire de capitaux et plus il monte.

Les gros bonnets s’en mêlent

Le buzz n’a pas seulement attiré des petits porteurs. Selon Nansen, les traders classés comme “smart money”, c’est-à-dire ceux qui affichent les meilleures performances on-chain, se sont eux aussi engouffrés dans la tendance.

Le token $4 est rapidement devenu le troisième actif le plus acheté sur la BNB Chain par ces portefeuilles en 24 heures, avec plus de 100 000 $ de volume. Cette ruée vers un actif sans utilité réelle montre à quel point la frontière entre meme et opportunité de trading s’est estompée dans la crypto.

Les memecoins, entre fascination et folie

Ce n’est pas la première fois qu’un memecoin rend quelqu’un millionnaire en un clin d’œil. En mars dernier, un trader avait transformé 2 000 $ en 43 millions $ avec le célèbre Pepe Coin, avant que la valeur ne s’effondre de 74 %. Un exploit que s’engage à reproduire le Pepe des gamers. Pour ça, Pepenode peut aussi compter l’engagement d’une communauté grandissante.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Et en mai 2024, un autre investisseur avait vu 27 $ se transformer en 52 millions $ grâce à un meme viral. Mais ces exemples spectaculaires cachent une réalité plus risquée : pour chaque success story, des milliers de portefeuilles finissent à zéro.

Les memecoins ne reposent ni sur une technologie révolutionnaire ni sur un modèle économique solide. Ils surfent sur une seule force : l’attention collective.

Le pouvoir du récit, plus fort que la raison

L’histoire de ce trader et du “4” token résume parfaitement l’époque actuelle : un tweet, une émotion collective, et soudain, la spéculation prend feu. Le marché des memecoins reste une zone grise entre art, hasard et stratégie.

Mais une chose est sûre : tant que des figures comme CZ continueront d’agiter les réseaux, les traders chercheront le prochain “coup à x650”. Une folie ? Peut-être. Mais dans la crypto, la folie est parfois le chemin le plus court vers la fortune.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Lookonchain

