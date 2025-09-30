Solana flirte avec son record historique, dopé par 13,5 Mds $ de RWA et l’ETF en approche

Solana revient au premier plan. L’écosystème capte un afflux massif d’actifs du monde réel, évalués à 13,5 milliards de dollars tokenisés sur la chaîne. Pendant ce temps, le marché guette une décision attendue sur un ETF Solana début octobre. Le SOL se rapproche de ses sommets, porté par un récit d’adoption institutionnelle et une courbe de prix redevenue nerveuse.

13,5 Mds$ en RWA : Solana franchit un seuil symbolique

La barre des 13,5 Mds $ d’actifs réels tokenisés sur Solana consacre une bascule. Dans ce panier, la part des obligations du Trésor américain tokenisées pèse lourd, via des produits de type USDY, OUSG ou encore le fonds BUIDL de BlackRock. L’architecture de données Redstone sert de colonne vertébrale au reporting, ce qui rassure les acteurs qui exigent des flux fiables pour s’exposer aux RWA.

Avec cette profondeur, Solana n’est plus seulement une chaîne de « vitesses et frais bas ». Elle se pose en infrastructure d’actifs financiers où la tokenisation trouve enfin des usages concrets : collatéral, gestion de trésorerie, portage de dette souveraine, exécution proche temps réel. La dynamique des dernières semaines confirme que le sujet RWA n’est plus une promesse, mais un vecteur d’adoption mesurable.

Le marché du SOL dopé par l’attente d’un ETF

Le narratif s’alimente d’un rendez-vous : la décision imminente sur un ETF Solana autour du 10 octobre. Dans l’intervalle, le SOL évolue autour de 206 $, plutôt stable, mais toujours sur des niveaux élevés pour le trimestre.

Un ETF changerait la donne pour la liquidité primaire et la demande institutionnelle. Couplé aux 13,5 Mds $ de RWA déjà en place, il offrirait un pont entre produits financiers traditionnels, trésoreries tokenisées et exposition directe à SOL. À l’inverse, un report de la décision rappellerait que le cycle d’adoption suit le tempo des régulateurs, pas celui des traders.

Solana, l’alternative crédible à Ethereum ?

Dans les faits, la traction RWA redessine la proposition de valeur de Solana. La profondeur de collatéral en obligations tokenisées, la disponibilité d’oracles de données et la standardisation des primitives DeFi rendent crédible un usage trésorerie-marché qui manquait encore l’an dernier.

Si l’ETF est validé, l’alignement « flux RWA + véhicule coté » pourrait alors pousser le réseau vers de nouveaux records de prix et d’activité.

Il reste une ligne de crête, la concentration des flux sur quelques émetteurs et la dépendance au cycle des taux US. Une baisse de l’appétit pour les Treasuries tokenisés ou un choc réglementaire ralentirait donc la cadence.

Pour l’heure, l’argument d’adoption l’emporte. La tokenisation s’installe, et Solana capte une part significative de ce mouvement.

