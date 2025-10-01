LIVE / Actu Crypto du 1er Octobre : Shutdown US officiel, Token 2049, BTC, ETH, XRP, analyse et prédictions

Octobre s’ouvre dans un climat de tension et d’effervescence pour les marchés mondiaux comme pour l’univers crypto. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral est officiellement en Shutdown faute d’accord budgétaire. Cet arrêt partiel du fonctionnement de l’administration américaine nourrit incertitudes politiques et financières. Le timing ne pouvait pas être pire puisque cela se produit à seulement quelques jours des prochaines discussions sur les taux directeurs de la Fed.

Toutefois, cette situation pourrait stimuler encore plus l’attrait des investisseurs pour des réserves de valeur alternatives en attendant une vue d’ensemble plus claire. D’autant plus que le Bitcoin maintient sa performance au-dessus de 114 000 $ en début de séance malgré un Shutdown en vigueur depuis minuit.

Dans ce contexte, l’attention se porte aussi sur Singapour où s’ouvre le TOKEN 2049, rendez-vous incontournable de l’écosystème blockchain. L’événement, qui réunit 25 000 investisseurs, développeurs et dirigeants de la finance traditionnelle, pourrait devenir le théâtre d’annonces stratégiques et de nouvelles tendances.

Les projecteurs sont braqués sur Ethereum, conforté par des flux institutionnels massifs sur ses ETF spot. Mais Ripple nourrit tout autant l’excitation. Le cours du XRP flirte en effet, avec les 3 dollars à l’approche de décisions clés de la SEC concernant les ETF crypto.

Entre turbulences macroéconomiques, afflux de capitaux vers certains actifs et effervescence autour d’événements majeurs, cette première journée d’octobre s’annonce comme un moment charnière. Ce LIVE suivra de près l’évolution de BTC, ETH et XRP, les signaux techniques, ainsi que les grandes annonces attendues à Singapour.

