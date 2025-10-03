BTC $120,556.70 0.80%
ETH $4,489.07 1.88%
SOL $230.31 2.06%
PEPE $0.0000099 0.37%
SHIB $0.000012 -0.50%
DOGE $0.25 1.08%
XRP $3.03 1.64%
Cryptonews Actualités DeFi

LIVE : ATH BNB, Bitcoin à 120K, Uptober tient ses promesses… Toute l’actu du 03/10

Auteur
Julien Leroy
Auteur
Julien Leroy
À propos de l'auteur

Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

L’automne démarre sur les chapeaux de roue pour le marché. Ce 3 octobre, l’ambiance est électrique : Bitcoin s’envole à 120 000 $, marquant un nouveau jalon historique pour ce « Uptober » déjà entré dans la légende.

De son côté, Binance Coin (BNB) franchit son All-Time High, confirmant que les altcoins ne comptent pas rester à la traîne. Le fameux dicton “October is for the bulls” semble plus vrai que jamais, et les investisseurs n’en reviennent pas de la vitesse avec laquelle les records tombent.

Ce rallye ne se limite pas à quelques grandes cryptos : on observe un regain d’enthousiasme général, alimenté par une combinaison de flux entrants et d’analystes qui commencent à réviser leurs prévisions à la hausse.

L’offre en circulation se raréfie, les mineurs conservent davantage leurs BTC, et la confiance reprend de plus belle. Résultat : chaque nouveau sommet attire une vague de nouveaux entrants, renforçant l’effet boule de neige.

Mais Uptober, ce n’est pas qu’une histoire de prix. C’est aussi un état d’esprit, un momentum collectif qui envoie un signal fort : après des mois d’attente et de consolidation, le marché a trouvé son catalyseur. Les regards se tournent désormais vers la suite : jusqu’où Bitcoin peut-il grimper d’ici la fin du mois ? Les altcoins vont-ils prolonger le mouvement et signer un « altseason » express ?

Dans ce live, nous suivons ensemble minute par minute les dernières évolutions du marché, les réactions des traders, les analyses on-chain et les annonces majeures qui rythment ce début d’Uptober.

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,331,109,754,797
9.05
Cryptos en tendance

Plus d'articles

Prédictions de prix
Le bitcoin vers un nouvel ATH : quels altcoins pourraient exploser ?
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-10-03 13:30:00
Communiqués de Presse
La prévente de Bitcoin Hyper dépasse les 20 millions de dollars et le rythme s’accélère
Cryptonews
2025-10-03 10:32:59
Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs