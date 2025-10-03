LIVE : ATH BNB, Bitcoin à 120K, Uptober tient ses promesses… Toute l’actu du 03/10

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 3, 2025

L’automne démarre sur les chapeaux de roue pour le marché. Ce 3 octobre, l’ambiance est électrique : Bitcoin s’envole à 120 000 $, marquant un nouveau jalon historique pour ce « Uptober » déjà entré dans la légende.

De son côté, Binance Coin (BNB) franchit son All-Time High, confirmant que les altcoins ne comptent pas rester à la traîne. Le fameux dicton “October is for the bulls” semble plus vrai que jamais, et les investisseurs n’en reviennent pas de la vitesse avec laquelle les records tombent.

Ce rallye ne se limite pas à quelques grandes cryptos : on observe un regain d’enthousiasme général, alimenté par une combinaison de flux entrants et d’analystes qui commencent à réviser leurs prévisions à la hausse.

L’offre en circulation se raréfie, les mineurs conservent davantage leurs BTC, et la confiance reprend de plus belle. Résultat : chaque nouveau sommet attire une vague de nouveaux entrants, renforçant l’effet boule de neige.

Mais Uptober, ce n’est pas qu’une histoire de prix. C’est aussi un état d’esprit, un momentum collectif qui envoie un signal fort : après des mois d’attente et de consolidation, le marché a trouvé son catalyseur. Les regards se tournent désormais vers la suite : jusqu’où Bitcoin peut-il grimper d’ici la fin du mois ? Les altcoins vont-ils prolonger le mouvement et signer un « altseason » express ?

Dans ce live, nous suivons ensemble minute par minute les dernières évolutions du marché, les réactions des traders, les analyses on-chain et les annonces majeures qui rythment ce début d’Uptober.