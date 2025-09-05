RLUSD à la conquête de l’Afrique : Ripple prépare-t-il le prochain bull run du XRP

Moins d’un an après le lancement de son stablecoin RLUSD, le projet franchit une nouvelle étape en entrant sur le marché africain. En effet, plus de 700 millions de dollars circulent déjà, et chaque nouveau partenariat renforce l’idée que Ripple ne joue plus seulement la carte du stablecoin. Les indices du prochain bull run XRP se trouverait-ils donc en Afrique ?

Un stablecoin qui franchit un nouveau continent

Ripple vient de frapper un grand coup en Afrique grâce à trois partenaires de poids. Son stablecoin RLUSD, adossé au dollar, débarque officiellement sur le continent via des collaborations avec Chipper Cash, VALR et Yellow Card.

Pour une cryptomonnaie âgée de seulement neuf mois, cette expansion illustre une ambition dont Ripple ne s’est jamais caché. Devenir à terme, un acteur mondial incontournable des paiements numériques.

Le timing est auto révélateur. En effet, le New York Department of Financial Services (NYDFS) a donné son feu vert final au RLUSD en décembre 2024. Dès cet instant, Ripple maintient le pied au plancher avec une vitesse d’exécution impressionnante.

En ce moment, l’offre en circulation dépasse déjà 700 millions de dollars, répartis entre Ethereum et le XRP Ledger. Peu de stablecoins peuvent se vanter d’un tel essor en si peu de temps.

1/ The next chapter for $RLUSD starts in Africa.

→ https://t.co/6gRqrdNwSW



We're proud to bring our trusted, USD-backed stablecoin to the continent with new partners @chippercashapp, @VALRdotcom, and @YellowCard_App. 🌍



Together, we'll unlock new potential for cross-border… — Ripple (@Ripple) September 4, 2025

Une philosophie de scalabilité à l’échelle mondiale

Avant ce nouveau déploiement, RLUSD s’était déjà installé en Asie, aux États-Unis et en Europe. Singapour a été l’un des premiers hubs à lister le token, via Independent Reserve. Et ce, avant même que le stablecoin n’intègre Horizon, la plateforme de tokenisation d’Aave Labs. L’Afrique est donc l’étape suivante d’un plan d’expansion maitrisé.

En parallèle, Ripple a sécurisé des partenariats solides avec des plateformes comme Mercado Bitcoin, MoonPay, Uphold, Bitso, Archax ou encore Bitstamp. En Europe, l’entreprise mise sur le Luxembourg comme point d’ancrage, profitant du cadre réglementaire MiCA. Chaque marché est abordé avec une logique d’adaptation et dans l’optique d’une expansion durable.

Pourquoi l’Afrique compte

Dans le contexte d’économies souvent confrontées à la volatilité monétaire, l’expansion du RLUSD pourrait être un vrai game changer. En effet, disposer d’un dollar numérique stable accessible via des plateformes locales est une avancée majeure. Les cas d’usage concrets sont nombreux. On peut citer entre autres :

Traitement de paiements transfrontaliers ;

Gestion de trésorerie pour les entreprises ;

Service de garantie pour actifs tokenisés, etc.

Ce qu’il faut surtout retenir est que le volet RLUSD de l’activité crypto de Ripple n’est définitivement pas spéculatif. Cela dit, il s’agit sans doute d’un vecteur d’influence dont ne manquera pas de profiter XRP en cas de réussite.

L’arrivée massive de capitaux africains sur le marché via ce canal va probablement stimuler la croissance de XRP. De plus, d’un point de vue utilitaire, ce sera également un outil de réduction de frictions financières pour les économies du continent.

Un catalyseur pour le XRP ?

En somme le succès du stablecoin en Afrique renforcera probablement l’écosystème XRP Ledger en y injectant de la liquidité et en élargissant les cas d’usage. Dans le cas d’un marché en proie à la fragilité, cet apport peut jouer un rôle d’amortisseur. Et si l’adoption continue à s’accélérer, le récit narratif autour de Ripple et de XRP pourrait redevenir central lors du prochain cycle haussier.

On est donc en face de bien plus qu’un simple élargissement géographique avec l’expansion de RLUSD en Afrique. C’est en réalité, une pièce supplémentaire dans le puzzle global que Ripple assemble depuis neuf mois. Avec déjà plus de 700 M$ en circulation, une approbation réglementaire solide et un maillage de partenaires mondiaux, le projet avance vite.

Pour l’Afrique, c’est l’accès à une nouvelle infrastructure financière numérique. Pour Ripple, c’est un pas de plus vers la domination du marché des stablecoins. Reste à voir si ce mouvement sera aussi l’étincelle du prochain bull run du XRP.

Source : Ripple

