Trump menace la Chine de tarifs : BTC dévisse avec 700 M$ de liquidation

Un post incendiaire sur Truth Social et dans la foulée, l’inquiétude s’empare une nouvelle fois des marchés. En cause, une accusation de communication hostile de la Chine vis-à-vis des USA au sujet de l’exportation de terres rares. Une charge médiatique qui a immédiatement ravivée la crainte d’une nouvelle joute commerciale entre les deux premières puissances économiques.

Bitcoin et les altcoins dans la tourmente

Un peu plus tôt dans la journée, Pékin introduisait de nouvelles restrictions sur les exportations de terres rares, essentielles à l’industrie technologique. Une fois n’étant pas coutume, c’est donc en réponse à cette annonce que Donald Trump réagit. Les effets de l’escalade : immédiats sur le marché actions qui recule et celui de la crypto subissant un choc violent.

Le Bitcoin, qui flirtait encore récemment avec un plus haut historique à 126 000 $, a perdu plus de 6 % en quatre jours, tombant brièvement à 118 738 $. Ethereum a suivi avec un repli de 5,8 % à 4 112 $, tandis que Solana chutait à 211 $. XRP a lui aussi décroché, confirmant le virage “risk-off” du marché.

En effet, plus de 700 millions de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées en 24 heures, dont 609 millions sur des positions Longs. Cette purge a mis fin à plusieurs semaines d’euphorie.

L’effet Trump : le retour du risque politique

Le message de Trump, publié sur Truth Social, a eu l’effet d’un électrochoc. Il accuse la Chine d’avoir adressé des lettres “hostiles” à plusieurs pays, et promet en réponse une riposte commerciale d’envergure.

Ce ton rappelle l’épisode d’avril dernier, lorsque Washington et Pékin s’étaient affrontés sur les tarifs douaniers. À l’époque, les mesures américaines avaient provoqué une riposte chinoise immédiate, avec des taxes allant jusqu’à 34 % et des restrictions sur les métaux critiques.

Pour les investisseurs, cette rhétorique signe le retour d’un climat d’incertitude géopolitique. Les marchés redoutent une nouvelle flambée de l’inflation et une contraction de la liquidité mondiale – deux conditions défavorables aux actifs risqués comme le Bitcoin.

Les marchés traditionnels s’enfoncent

La panique ne s’est pas limitée aux cryptos. Les actions liées à la blockchain ont également souffert :

Circle (CRCL) : -6 %.

Robinhood (HOOD) et Coinbase (COIN) : -5 %.

MicroStrategy (MSTR) : -3 %, malgré ses 629 000 BTC en réserve.

Sur les marchés traditionnels, le S&P 500 a perdu 1,6 %, le Nasdaq 1,3 %. Le pétrole WTI a plongé de 4 %, passant sous les 60 $ le baril, un plus bas depuis mai. À l’inverse, l’or a bondi de 1 %, repassant au-dessus de 4 000 $ l’once et confirmant son statut de valeur refuge.

Terres rares et tensions géoéconomiques

La réaction de Trump intervient alors que Pékin resserre l’accès à ses terres rares, ces minéraux indispensables aux batteries, aux composants électroniques et aux équipements militaires. Les analystes redoutent un effet domino sur les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon George Chen, stratégiste de marché, “Washington et Pékin utilisent les leviers commerciaux comme armes de négociation. Les cryptos réagissent à l’incertitude, pas aux fondamentaux.” En clair, la chute du Bitcoin traduit davantage une crainte de liquidité qu’une perte de confiance dans la technologie.

Bitcoin et la question du « digital gold »

Cette fois encore, l’or a gagné là où le Bitcoin a perdu. Le contraste est frappant : alors que l’Or progresse, le BTC recule, confirmant que le marché continue de le percevoir comme un actif spéculatif plutôt qu’un refuge.

Si Pékin ne riposte pas immédiatement, un retour au calme pourrait s’opérer rapidement. À l’inverse, une escalade commerciale ferait du Bitcoin la première victime collatérale d’un nouvel affrontement économique mondial.

En somme, Trump a ravivé la peur, mais aussi rappelé une réalité : dans un monde incertain, la volatilité reste la seule certitude.

Source : Trump sur Truth Social

