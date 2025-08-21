Bitcoin en staking : l’Asie et le Moyen-Orient ouvrent la voie aux investisseurs institutionnels

Le bitcoin n’est plus perçu comme une simple réserve de valeur statique. Dans plusieurs régions du monde, il devient un actif productif grâce à des solutions de staking pensées pour les institutions. L’Asie et le Moyen-Orient accélèrent la mise en place de cadres réglementaires et d’infrastructures qui transforment la façon dont les grands investisseurs abordent le marché.

Le bitcoin gagne en productivité dans les portefeuilles asiatiques et moyen-orientaux

En Asie, la tendance s’est nettement accélérée ces derniers mois. Banques privées, gestionnaires de patrimoine et family offices multiplient les initiatives pour intégrer le bitcoin à des stratégies plus dynamiques. Selon Reuters, une part croissante des investisseurs fortunés de Hong Kong et de Singapour cherchent à augmenter leur exposition aux cryptomonnaies dans des structures régulées, y compris via le staking .

Au Moyen-Orient, le Bahreïn mène une offensive remarquée. Le Parlement discute actuellement avec plus d’une cinquantaine de sociétés de gestion et d’acteurs crypto pour attirer capitaux et talents. La monarchie mise sur une fiscalité allégée, la pleine propriété étrangère et un environnement où des plateformes comme Binance et Crypto.com disposent déjà de licences officielles. Ces mesures renforcent l’image d’un pays qui veut se positionner comme hub régional pour les services liés aux actifs numériques.

Core et Hex Trust lancent une offre de staking institutionnel sur bitcoin

Cette dynamique se concrétise par l’alliance entre Core Foundation et Hex Trust. Elles viennent de lancer un service de dual-staking Bitcoin et CORE pour les clients institutionnels d’Asie-Pacifique et du Moyen‑Orient/Nord‑Afrique (MENA). L’innovation : les investisseurs peuvent bloquer leurs BTC tout en les conservant sur une infrastructure réglementée, puis percevoir des récompenses on-chain sans céder le contrôle de leurs avoirs.

Dual Staking becomes more accessible every day. Users across Asia and MENA can now access trustless Bitcoin yield through Hex Trust. 🔶 https://t.co/98o0nNFDou — kieran.core 🔸 (@KieranPDennis) August 20, 2025

Le modèle Dual Staking permet en réalité de sécuriser le réseau Core tout en générant un rendement. Hex Trust, plateforme régulée, fournit aussi un outil de calcul en temps réel des rendements potentiels ; ce dispositif répond à un besoin longuement exprimé par les investisseurs institutionnels.

Des politiques favorables renforcent l’attrait régional

L’essor du staking institutionnel s’appuie aussi sur un environnement réglementaire qui s’assouplit. À Hong Kong, les autorités multiplient les signaux favorables et accélèrent la délivrance de licences dans la finance numérique. Ces autorisations ne concernent pas seulement le trading classique mais aussi les stablecoins et la conservation d’actifs. En parallèle, des mesures fiscales avantageuses viennent encourager les gestionnaires de fonds et les grandes fortunes à s’installer, avec un objectif assumé : imposer la place comme un centre névralgique de la crypto en Asie.

Le Moyen-Orient avance dans la même direction. Outre Bahreïn, déjà très actif, les Émirats arabes unis renforcent leur statut de pionniers en multipliant les initiatives. Zones franches dédiées aux actifs numériques, régulateurs spécialisés, partenariats avec des acteurs internationaux… Tout est mis en place pour attirer des entreprises souvent freinées ailleurs par une réglementation jugée trop lourde. L’arrivée de ces nouveaux acteurs confirme l’appétit régional pour un marché en plein essor.

En Asie comme au Moyen-Orient, cela pourrait transformer en profondeur la manière dont le bitcoin est intégré aux stratégies institutionnelles. L’actif, longtemps cantonné au rôle de réserve de valeur, devient désormais un instrument de rendement grâce à des solutions de staking encadrées.

