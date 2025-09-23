World Liberty Financial annonce sa carte bancaire : le stablecoin USD1 au coeur du projet

Le projet DeFi de la famille Trump continue d’innover et souhaite élargir son offre de services. L’entreprise se dirigerait désormais vers la fourniture d’une carte de débit pour ses utilisateurs ? Serait-ce une bonne nouvelle pour le secteur ? Un moyen d’apporter plus de concurrence et favoriser l’innovation ? Faisons le point.

Une carte de débit et une connexion Apple Pay : WLFI défie la concurrence

Le mois de septembre est particulièrement chargé pour World Liberty Financial. Après le TGE du WLFI et le déploiement du USD1 sur Solana, l’équipe multiplie les annonces. En effet, le co-fondateur Zak Folkman a annoncé, dans le cadre du Korea Blockchain Week à Séoul, que le projet lancera prochainement une carte de débit ainsi qu’une application à destination du grand public.

Cette initiative, portant sur le déploiement d’une carte de débit Web 3, n’est pas la première de l’écosystème. Depuis plusieurs années, des projets tels que Binance, Bybit ou Kraken ont lancé leurs solutions bancaires et leurs applications de paiement, ce qui vise en parallèle à un meilleur taux de rétention de la liquidité sur leurs plateformes.

Toutefois, certains projets (par exemple, Bybit) ont été confrontés aux exigences du régulateur. Ce géant asiatique, ayant du quitter la France en raison d’un manque de conformité, a cessé ses services en début d’année 2025, et a demandé aux utilisateurs de quitter son écosystème, annonçant dans la foulée l’arrêt de la prise en charge de la carte bancaire. Cela est désormais de l’histoire ancienne en raison de l’obtention de la licence MiCA pour Bybit.

Du côté de WLFI, bien que la famille Trump influence grandement les directives du projet, et ne se cache pas d’y être associé, cela ne les écartera pas de la nécessité de mettre en place une compliance solide, correspondant aux exigences du régulateur européen. Avec une compatibilité Apple Pay qui est annoncée, ce serait un vecteur idéal pour le développement d’une solution bancaire interne à WLFI.

USD1 au coeur de l’écosystème : une manière de renforcer son stablecoin on-chain ?

Là où WLFI se distingue, c’est dans l’intégration poussée du USD1. Capitalisé à hauteur de 2,6 milliards de dollars, ce stablecoin devient progressivement un actif indispensable dans la DeFi avec une présence accrue dans de nombreux protocoles, notamment sur EVM.

Bien que nous n’ayons que peu d’informations à ce jour, différentes hypothèses restent plausibles au regard des déclarations : actif de paiement pour alimenter sa carte, staking du stablecoin pour obtenir des avantages tels que du cashback ou des services additionnels (exemple de crypto.com). La carte serait connecté à l’application du projet, ce qui devrait renforcer l’expérience utilisateur.

USD1 : un véritable enjeu en matière de conformité juridique

Quoi qu’il en soit, l’objectif est très clair : USD1 est devenu l’une des pièces maitresse du développement de World Liberty Financial on-chain. Complémentaire au jeton de gouvernance WLFI, cela permet au projet de la famille Trump de bénéficier d’un essor accéléré, résultant en partie d’une réglementation favorable depuis l’adoption du GENIUS Act.

Pendant ce temps, de l’autre côté du globe, nous retrouvons l’Europe qui régule drastiquement avec MiCA, et le gendarme boursier chinois qui demande la suspension des projets RWA à Hong-Kong. Très clairement, deux tendances émergent, les États-Unis prenant la voie de l’innovation financière pour devenir, tel qu’affirmé par de nombreux membres du gouvernement, la capitale des cryptomonnaies.

