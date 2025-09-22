La Chine suspend les RWA à Hong-Kong ? La CSRC entrave l’innovation crypto

Clap de fin pour un marché RWA, libre et sans entrave ? Il semblerait que la Chine se mette à taper du poing en s’intéressant à ce qui se passe en matière de tokenisation dans le Web 3. Hong-Kong, le terrain de référence de l’innovation en Asie, est très clairement dans le viseur de la CSRC. Faisons le point sur le sujet.

Suspension imminente des activités RWA ?

Au regard des informations rapportées par Wu Blockchain et Reuters, le marché des RWA pourrait évoluer plus lentement ces prochaines semaines, et pour cause, la CSRC (gendarme boursier chinois) aurait demandé à certains courtiers locaux, basés à Hong-Kong, de suspendre les activités portant sur la tokenisation d’actifs réels (RWA ou Real-World Assets).

According to Reuters, China Securities Regulatory Commission (CSRC) has advised some local brokerages to pause their real-world asset (RWA) tokenisation business in Hong Kong. At least two leading brokerages have received informal guidance. Hong Kong aims to be a digital assets… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2025

Cette demande laisse penser que la Chine souhaite éviter un flux sortant des liquidités en direction des actifs numériques et biens tokenisés qui émergent ces derniers mois.

Entrave de l’innovation pour Hong-Kong, vecteur de l’innovation en Asie ?

À Hong-Kong, le régulateur travaille depuis de nombreux mois sur une réglementation clarifiée, favorable à l’industrie crypto. Depuis le 1er août, la HKMA a déployé un cadre légal portant sur l’émission des stablecoins avec de nombreuses règles en matière de liquidité et qualité des réserves, la publication de rapports et bien plus encore.

Quant aux RWA, au début du mois de septembre, un projet pilote fut lancé entre UBSC, ChainLink et DigiFT, portant sur la production d’une solution à destination de produits financiers tokenisés (travaux sur l’automatisation des souscriptions et le settlement).

Un peu plus tôt, au début du mois d’août, Hong Kong a lancé une plateforme d’enregistrement RWA et a publié en parallèle un rapport sur ce secteur en plein essor. Ces différentes initiatives témoignent d’une dynamique particulièrement favorable à l’intégration de la tokenisation dans la finance traditionnelle.

Centre financier international, la position favorable de la capitale économique asiatique est un modèle d’influence pour le reste du globe.

Vigilance accrue : une position à venir sur le territoire européen

Avec la position informelle de la CSRC au sujet des RWA à Hong-Kong, cela pourrait accélérer un phénomène de réglementation sur d’autres zones géographiques, au-delà de la Chine. Par exemple, en Europe, une zone de floue réside également sur les actifs tokenisés. Récemment, MiCA fut entré en vigueur pour encadrer le développement des stablecoins.

Conséquence contraire, les stablecoins euros n’ont jamais été autant en difficulté qu’à ce jour dans l’industrie crypto. Les stablecoins adossés au dollar cumulent plus de 99 % des parts de marché. Phénomène similaire à attendre pour les RWA ?

Avec l’entrée des institutionnels et un intérêt croissant des acteurs bancaires pour cette branche de l’industrie crypto, le régulateur européen pourrait se pencher plus rapidement que prévue sur la question. Cela présage une année 2026 potentiellement orientée sur une nouvelle période de régulation en UE, tandis que les États-Unis accélèrent l’innovation.

Best Wallet, idéal pour contourner les régulations et détenir ses propres fonds

Pendant que les portes d’une réglementation s’ouvre pour les RWA, ce secteur n’en reste pas moins actif et en pleine expansion. À ce jour, la déclaration de la CSRC reste limitée quant à sa portée.

Pendant ce temps, certains portefeuilles se positionnent comme une solution solide pour conserver des RWA, échanger des actifs et détenir des cryptomonnaies à long terme de manière sécurisée. Best Wallet est une solution scrutée attentivement par les acteurs Web 3.

Airdrops, compatibilité avec plus de 60 blockchains, launchpad de cryptomonnaies, rendements en staking : $BEST se positionne comme un actif à fort potentiel. Pendant que les spéculations augmentent sur un airdrop MetaMask et Rabby, Best Wallet s’apprête à lancer son jeton. Toujours en prévente, il est encore temps de s’y exposer.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :