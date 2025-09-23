Peso argentin en chute libre : le Bitcoin et l’USDT comme solution ?

Dans beaucoup de pays où la monnaie et l’économie sont instables, les citoyens se voient obligés de se tourner vers de nouvelles solutions pour épargner et conserver la valeur malgré les turbulences. En effet, en Argentine, le Bitcoin et les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés pour se protéger d’un peso argentin qui peine énormément à redevenir une monnaie stable. Et ce, malgré toutes les tentatives de réformes de Javier Milei. Focus sur un désastre économique et aux solutions que permettent les actifs digitaux face à ces crises.

L’effondrement du peso argentin continue

Depuis la chute du gouvernement socialiste et l’arrivée de Javier Milei en 2023, beaucoup de réformes structurelles profondes sont mises en place. Mais ce n’est pas pour autant que le peso argentin arrive à se relever. Ainsi, il a enregistré une nouvelle chute de 4,5 % la semaine dernière. Cette volatilité anormale implique énormément de problèmes dans le quotidien des argentins. En effet, beaucoup de prix sont affichés en dollars dans les supermarchés et les échanges de valeurs sont énormément perturbés au sein du pays.

Alors pour freiner la chute du Peso, la banque centrale décide de puiser 1,1 milliards de dollars de ses réserves, alors qu’il lui reste moins de 20 milliards de réserves liquides. Ce qui permet d’arrondir les angles à court terme, mais n’apporte pas de vraie stabilité à long terme.

Intervention Américaine

Dès lors, les américains décident de réagir pour offrir leur soutien au gouvernement Milei. En effet, le secrétaire du Trésor Américain, Scott Besse, plutôt optimiste, a annoncé que “toutes les options sont sur la table” pour renverser la situation. Parmi ces solutions : lignes de swap, rachats de pesos et l’Exchange Stabilization Fund qui permet l’achat de la dette argentine.

Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.



All options for stabilization are on the table. 1/4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

Après cette annonce, les investisseurs ont repris un peu en confiance, ce qui fait que l’indice Merval, l’indice qui regroupe les actions les plus liquides de la bourse de Buenos Aires, connaît un rebond de 9% en dollars malgrès une forte dépréciation de -49% sur l’année 2025.

Quand la confiance est absente, Bitcoin est là

Cependant, les Bitcoiners argentins sont extrêmement sceptiques quant aux interventions économiques américaines. En outre, ils considèrent que seule une réforme structurelle profonde peut renverser la dévaluation chronique du peso, qui fait figure de véritable cancer mortifère dans le paysage économique argentin.

Et que pour le moment, le gouvernement argentin n’a pas été capable de parer ce véritable carnage monétaire.

Alors comme dans tous les pays où la monnaie n’est pas source de confiance, Bitcoin et les cryptomonnaies apparaissent comme des solutions plus qu’attrayantes pour une population qui voit ses économies fondre comme neige au soleil. Si vous comparez la courbe du Pesos et du Bitcoin, vous n’aurez pas de mal à vous rendre compte que ce dernier offre actuellement une bien meilleure réserve de valeur que le premier pour les argentins. Aussi, les stablecoins offrent une solution plus sécurisante pour les échanges et les paiements en P2P. En conséquence, on observe le plus fort volume de conversion en stablecoins de l’histoire le 14 Septembre 2025 sur la plateforme Lemon.

L’Argentine va-t’elle sortir de cette crise monétaire un jour ?

En somme, l’instabilité incessante du Peso argentin le relègue au rang d’actif secondaire dans l’économie argentine. Ce qui contribue énormément à une dollarisation de l’économie argentine pour faire face à cette crise dont on ne semble pas voir le bout.

Cependant, l’influence américaine derrière cette dollarisation pose des problèmes en termes de géopolitique et d’indépendance stratégique. Pour pouvoir fonctionner, l’économie argentine est totalement dépendante à la stabilité et la liquidité du dollars. C’est pour ça que comme au Venezuela ou en Turquie précédemment, les argentins se tournent désormais de plus en plus vers le Bitcoin et des stablecoins comme un outil indispensable pour sauver et protéger leur épargne. Et c’est précisément dans ce genre de cas, que nous comprenons l’intérêt primordial des crypto-actifs dans l’économie mondiale, comme garde-fou de la souveraineté financière de chacun.

