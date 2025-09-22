Crypto sous pression : Bitcoin et Ethereum sous leurs supports, l’altseason menacée ?

La journée démarre dans le rouge pour le marché des cryptomonnaies. Le bitcoin chute à 112 489 $, tandis que l’ether recule à 4 166 $, ce qui confirme la cassure de niveaux techniques décisifs. Cette faiblesse des deux piliers du marché entraîne un repli marqué sur l’ensemble des altcoins, alors que de nombreux investisseurs redoutaient déjà un retournement de tendance. L’hypothèse d’une altseason durable semble compromise.

BTC et ETH cassent leurs supports : un signal technique inquiétant

Le bitcoin a enfoncé le seuil psychologique des 113 000 $ ce lundi, pour revenir brièvement à 112 489 $. Ce mouvement confirme la perte d’un support clé, souvent défendu par les acheteurs au cours des dernières semaines.

La dynamique haussière engagée après le pic à 117 000 $ la semaine passée paraît désormais fragilisée. Cela laisse craindre une poursuite du repli vers les 110 000 $. Certains analystes vont jusqu’à estimer que si ce niveau cède, on peut envisager un retour vers 108 000 $.

Ethereum évolue désormais autour de 4 166 $. Juste au-dessus se situe son support clé des 4 200 $, une barrière importante. Une cassure nette de ce seuil pourrait précipiter l’actif en direction des 4 000 $, où se situe le prochain point d’appui. L’ether était pourtant bien parti ces dernières semaines, porté par les entrées dans les ETF et l’optimisme lié à son rôle dans la tokenisation d’actifs. Le contraste entre l’optimisme récent et le repli d’aujourd’hui renforce la brutalité de la correction.

Ces reculs simultanés des deux principales cryptomonnaies montrent l’évidence. La tendance haussière immédiate est en pause, voire menacée. La psychologie de marché bascule doucement d’un optimisme prudent à un climat de méfiance.

Altcoins dans la tourmente : l’altseason s’éloigne

L’affaiblissement de BTC et d’ETH a entraîné une réaction en chaîne sur les altcoins. Solana, Cardano, Sui et Polkadot ont chacun reculé de 7,7 à 8,1% en 24h. Le DOGE, quant à lui, chute de 10%. L’effet domino semble toucher l’ensemble du marché.

Les données de CoinGlass confirment une vague de liquidations massives : plus de 1,7 milliard de dollars de positions ont été effacées sur le marché en 24 heures, dont l’écrasante majorité concernait des positions longues. Au total, plus de 400 000 traders ont été liquidés sur la période. Ces chiffres illustrent l’ampleur d’un krach éclair.

La plus grosse liquidation isolée enregistrée concerne un ordre BTC-USDT de 12,7 millions de dollars sur OKX. La preuve que même les positions institutionnelles ou semi-institutionnelles n’ont pas été épargnées.

Cette mécanique est bien connue. Lorsque le bitcoin casse un support, les altcoins amplifient le mouvement en raison de leur moindre liquidité et de leur dépendance au sentiment général. L’espoir d’une altseason semble s’éloigner à mesure que les deux leaders reculent. Et la prudence reprend le dessus. Certains analystes rappellent que les altseasons ne se produisent que lorsque BTC se stabilise durablement et attire de nouveaux capitaux frais. Mais dans la configuration actuelle, les flux entrants ralentissent, ce qui rend ce scénario improbable à court terme.

Pepenode : un pari communautaire en quête de traction

En temps de doute sur les marchés, une partie des investisseurs délaisse les grandes capitalisations pour miser sur des actifs beaucoup plus instables, dans l’espoir de tirer profit de secousses rapides. Pepenode s’inscrit dans cette logique. Le memecoin cherche à se distinguer moins par sa technologie que par l’enthousiasme de sa communauté.

Le projet reprend les codes des tokens viraux. Il se construit un noyau d’utilisateurs pour amplifier le mouvement par effet d’entraînement. Plutôt que des fondamentaux solides, c’est cette communauté qui alimente son potentiel spéculatif. Les memecoins ont déjà montré par le passé qu’ils pouvaient surprendre lors de phases de marché imprévisibles, et Pepenode tente de s’engouffrer dans cette brèche.

