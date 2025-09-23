Pi Network : Pourquoi ce projet attire toujours autant la foule ?

Même si le projet essuie souvent de très nombreuses critiques et de grosses turbulences sur son cours, Pi Network bénéficie tout de même d’un engouement très important. En effet, malgré des lacunes techniques évidentes et une chute de son prix de 90 % en une année, la communauté reste soudée et tient contre vents et marées.

Voici une analyse dans laquelle nous vous décryptons le succès en demi-teinte de ce fameux Pi Coin.

Origine de la hype autour du projet

Pour commencer, Pi Network se lance en 2019 par une équipe d’alumnis de Stanford qui mise sur la promesse de miner gratuitement depuis son smartphone. Or la plupart des blockchains utilisent le Proof of Work et elles ont besoin d’ordinateurs très puissants et très énergivores pour arriver au bout des calculs complexes qui délivrent chaque bloc.

Ce qui rend le minage de Pi ultra-accessible et sans barrière technologique majeure comme sur la plupart des projets.

Ainsi ce modèle basé sur le Stellar Consensus Protocol (SCP) est la pierre angulaire de la grande réussite communautaire du projet.

Aujourd’hui Pi Network affirme avoir plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs qui minent des Pi Coins sur sa blockchain. En outre, le projet a plein d’atouts pour séduire. Mais est-ce suffisant pour maintenir l’engouement ?

Migration Mainnet plutôt chaotique

Dès lors que le mainnet ouvre en février 2025, de multiples problèmes surgissent. En effet, les files d’attente pour les KYC sont interminables, la frustration que provoque la migration du Tesnet au Mainnet est énorme et les réflexions quant à l’utilité du token mettent de l’huile sur le feu.

Cependant ça n’empêche pas le Pi-Coin de faire une belle performance haussière jusqu’à 3 $ avant de s’écraser sèchement et de demeurer vers 0,28 $ aujourd’hui.

Ceci est très probablement dû également au fait que 19 millions d’utilisateurs valident leur KYC avec succès sur les 65 millions d’utilisateurs actifs revendiqués par le projet.

Ce qui montre que cette migration ne se passe pas sans encombre.

Today Pi price dropped to a low of $0.18. Now bid at $0.297. What's going on?#PiNetwofk #Pi pic.twitter.com/BNGBI2NgaT — Pi Network – Open Mainnet (@Pi81Mall) September 22, 2025

Un succès d’estime important malgré les défauts évidents

Alors que Pi Network a beaucoup de points faibles, il garde quand même une grande communauté et bénéficie toujours de nouveaux aficionados. De par de nouvelles annonces successives, la gratuité et une barrière à l’entrée qui est ridiculement basse, le projet passe les vagues avec un certain succès.

Il faut souligner entre autres que l’écosystème Pi s’agrandit et cherche à rendre ses dApps le plus accessibles possible au Web2 pour encore plus déconstruire les barrières à l’entrée habituelle du Web3. D’autres annonces comme l’intégration potentielle de l’IA ou des concours comme Pi2Day participent à l’électrisation de la communauté et à des regains occasionnels sur les cours.

💜BREAKING: The two founders of Pi Network appeared in South Korea🇰🇷. This is the first time they have appeared in public together! pic.twitter.com/AIc1VxgVkp — Pi News (@PiNewsMedia) September 22, 2025

Un grand potentiel qui ne demande qu’à être exploité

En définitive, le Pi Network a plein d’atouts dans sa manche pour attirer de nouveaux utilisateurs. Premièrement, le projet bénéficie beaucoup de la gratuité de l’application et de la facilité d’accès au minage des Pi-coins, qui est très attractive pour les novices qui veulent s’exposer à la crypto sans trop se brûler les ailes, et deuxièmement d’une communauté engagée qui réagit à toutes les nouvelles infos avec enthousiasme pour porter le token sur le long terme.

Même si le cours connaît une volatilité très importante, le jour où les créateurs éclaircissent l’utilité du token et que tous les problèmes techniques que pose le modèle économique du token se règlent, Pi Network pourrait devenir une communauté très importante dans l’écosystème Web3.

Bitcoin Hyper : un pari sur la vitesse

Alors que Pi renforce sa communauté. Bitcoin Hyper, lui, profite des nouvelles positives.

Sa prévente est déjà en train de battre des records. L’objectif du projet est de se positionner comme une solution de seconde couche (Layer 2) pour le bitcoin, conçue pour résoudre son problème de lenteur. Alors que l’actif phare a encore du mal à s’affirmer dans les transactions quotidiennes, Bitcoin Hyper promet des opérations presque instantanées et une évolutivité conçue pour un usage à grande échelle.

La notion est limpide : allier la puissance du réseau Bitcoin à une structure rapide et avec des fees faibles, prévue pour une réalité où les cryptomonnaies seraient utilisées pour des achats quotidiens comme pour acheter un café dans son open space. Pour les investisseurs, c’est un investissement spéculatif audacieux, mais en accord avec la tendance optimiste actuelle.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinMarketCap

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

