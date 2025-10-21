VanEck dépose un ETF « Lido staked ETH » : vers une exposition régulée au stETH

VanEck a déposé un Form S-1 auprès de la SEC pour un « VanEck Lido Staked Ethereum ETF », un fonds qui vise à répliquer le prix du stETH (ether jalonné via Lido) moins les frais. L’idée : offrir un accès coté au rendement du staking d’ETH sans gestion on-chain.

S-1 chez la SEC : un ETF indexé sur le stETH

Le prospectus S-1 présente un ETF dont l’objectif d’investissement est de refléter la performance du stETH, hors frais d’exploitation du trust. Le document précise que le véhicule n’est pas enregistré au titre du Investment Company Act de 1940.

Le ticker et la bourse cible seront confirmés ultérieurement, et le libellé indique un listing envisagé sous réserve de l’avis d’émission. On parle donc ici d’un produit cash-collatéralisé qui détiendra du stETH et suivra ses variations de prix.

C’est une première aux États-Unis pour un ETF adossé au stETH. VanEck met ainsi un pied sur le segment des expositions régulées au staking, après avoir déjà poussé des dossiers liés à Solana. L’annonce a été confirmée par Blockworks et par Lido, qui souligne la logique du montage, capter le rendement du staking via un instrument boursier standard, liquide et auditable.

Pourquoi c’est majeur : le « staking yield » entre en Bourse

Jusqu’ici, les investisseurs devaient jalonner leur ether ou acheter du stETH en direct pour toucher le rendement. Avec un ETF, l’accès devient plus simple pour les mandats soumis à des règles de conservation et de reporting strictes.

Cela ouvre la porte à des flux institutionnels qui ne pouvaient pas exploiter les rails on-chain. Par ailleurs, la valorisation quotidienne, le contrôle des auditeurs et l’encadrement SEC donnent un canevas familier aux gérants.

Cependant, des points de vigilance demeurent. D’abord, le risque d’écart stETH/ETH, qui peut apparaître en cas de tensions de liquidité

Ensuite, la gouvernance et la décentralisation de Lido, régulièrement discutées dans la recherche, notamment sur la concentration des validateurs.

Enfin, le cadencement de la SEC, ralenti par la conjoncture administrative, pourrait allonger le calendrier d’examen et d’amendements du S-1. Autant d’éléments que les investisseurs suivront de près dans les prochaines versions du dossier.

Ce qu’il faut surveiller : indice, garde, frais et calendrier

Première question, comment le fonds tracke le stETH ? Le S-1 décrit une réplication directe de l’actif et un calcul du NAV qui reflète la valeur du stETH, sans promettre de redistribuer séparément des “récompenses”, puisque celles-ci s’accumulent dans le prix du stETH.

Deuxième point, la garde. Le dépositaire n’est pas indiqué publiquement dans les extraits consultés. Il devrait être précisé lors des amendements. Troisième sujet, les frais (TER) et la taille du seed à l’ouverture, qui conditionneront la liquidité et les spreads en carnet.

Côté marché, le stETH évolue autour de 3 861 $ ce 21 octobre, très proche du prix de l’ether, comme attendu pour un token liquide de staking. La prochaine étape se jouera à la SEC : retours des équipes, éventuels comment letters, puis publication d’un amendement actualisant garde, frais et calendrier de mise en marché.

Source : VanEck

