ETF Solana avec staking : vers une approbation à la mi-octobre ?

Solana se rapproche à grands pas d’une date spéciale et tous les regards se tournent désormais vers la SEC. En effet, plusieurs analystes estiment que le régulateur américain pourrait donner son feu vert à des ETF Solana avec staking d’ici à la mi-octobre. Selon Nate Geraci, président d’ETF Store, les derniers dépôts des grands gestionnaires d’actifs montrent que le processus est déjà bien avancé.

Passage à la vitesse supérieure : les signaux du marché

Franklin Templeton, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck et Canary et bien d’autres encore. Pour rappel, la SEC a simplifié ses règles d’approbation des demandes d’ETF en juillet. Avec ce cadre générique de conformité, les fonds respectant certaines conditions précises, n’ont plus besoin d’une approbation personnalisée. De plus, le délai de validation est passé de 270 à environ 75 jours.

Il n’en aura pas fallu plus pour déclencher une vague d’intérêt renouvelé pour ces produits. Au vu de l’énorme potentiel du marché crypto, tous les grands acteurs envisagent désormais exploiter ce filon. D’autant plus que le contexte est des plus favorables.

ETF investors continue to buy the dip. The first U.S. Solana staking ETF, $SSK by @REXShares, recorded $16.2M in net inflows yesterday.



They know Solana is the future. pic.twitter.com/rWpaC1iRGm — Solana Sensei (@SolanaSensei) September 27, 2025

En effet, le REX-Osprey Solana Staking ETF lancé sur Cboe BZX a démarré fort, avec 33 millions $ de volume dès la première journée et 12 millions $ d’entrées nettes. En Europe, le Bitwise Solana staking ETP a attiré 60 millions $ en cinq jours. Ces chiffres confirment l’intérêt croissant des institutionnels pour Solana, encore sous-exposé par rapport à Bitcoin et Ethereum.

Pantera Capital estime même que Solana pourrait devenir le prochain grand pari institutionnel. Son écosystème, déjà reconnu pour sa vitesse et ses coûts réduits, offre une alternative attractive pour diversifier les portefeuilles.

Le rôle du staking

Vous l’aurez donc compris, toutes les cryptos ne sont pas logées à la même enseigne et Solana en est définitivement l’une des vedettes. Et pour cause, l’intégration du staking change la donne.

Non seulement les investisseurs bénéficient d’une exposition au prix du SOL, mais ils captent aussi le rendement généré par le réseau. Pour Ethereum, cette perspective est déjà considérée comme un futur catalyseur. Plusieurs experts, dont Markus Thielen de 10x Research, estiment que le staking dans des ETF pourrait transformer le marché en offrant des produits plus compétitifs et plus rémunérateurs.

L’idée séduit, mais elle n’est pas sans défis. Les régulateurs américains hésitent encore à valider le staking dans les ETF Ethereum, malgré plusieurs dépôts en attente depuis des mois. L’approbation sur Solana serait donc un signal fort de changement de posture.

Des analystes optimistes

Pour Teddy Fusaro, président de Bitwise, les dépôts sont à un stade avancé. Il souligne que les nouvelles règles de cotation de la SEC sont alignées avec les attentes des gestionnaires d’actifs. L’agence veut rassurer, mais elle ouvre aussi la voie à un marché beaucoup plus fluide.

D’ailleurs, Steven McClurg, fondateur de Canary Capital, a confirmé que son groupe avait déjà soumis plus d’une douzaine de demandes et ne compte pas s’arrêter là. Les acteurs institutionnels se positionnent donc en masse, convaincus que la fenêtre d’octobre sera décisive.

Vers un tournant pour Solana ?

Si les ETF Solana avec staking sont approuvés, cela pourrait marquer un tournant stratégique. L’actif, longtemps considéré comme un “altcoin de niche”, se verrait évoluer vers un statut un peu plus institutionnel.

Pour les investisseurs, cela signifierait un double levier : la hausse potentielle du prix du SOL et le rendement du staking. Bien sûr, il faudrait encore que la décision soit officialisée. Mais à mesure que l’échéance approche, les signaux convergent : octobre pourrait bien être le mois de Solana.

Source : Nate Geraci

Pour aller plus loin sur le sujet :