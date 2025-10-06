USD1 : le stablecoin lié à Trump épinglé pour ses attestations incomplètes

Le stablecoin USD1 fait face à une tempête de critiques. Accusé de manquer de transparence sur ses réserves, le projet lancé par World Liberty Financial et soutenu par des proches de Donald Trump n’a pas publié de rapport d’attestation depuis juillet. Un silence qui alimente les soupçons d’opacité, et qui pose la question de la crédibilité des stablecoins adossés à des intérêts politiques.

Des rapports d’attestation absents depuis juillet

Le dernier rapport d’attestation de USD1 remonte à juillet 2025. Le projet n’a rendu publique aucune mise à jour depuis.

L’entreprise d’analyse NYDIG a publiquement critiqué cette absence de transparence. Elle estime que des audits réguliers sont non négociables pour tout émetteur d’un actif censé être adossé à des réserves en dollars.

Les leaders du marché, USDC (Circle) et Tether (USDT), publient, eux, des attestations mensuelles certifiées par des cabinets indépendants. L’écart de rigueur renforce les inquiétudes autour d’USD1, dont la structure interne reste floue.

Réserves offshore et circulation opaque

Les inquiétudes ne portent pas seulement sur la fréquence des rapports. En effet, près de 78 % de l’offre totale de USD1 serait conservée dans des adresses offshore, liées à des plateformes situées hors des États-Unis. Cela rend difficile toute vérification sur la propriété réelle des fonds et sur la répartition géographique des détenteurs.

Ce manque de clarté contraste avec les ambitions affichées du projet, présenté comme le « stablecoin de la liberté américaine ». Par ailleurs, Reuters a révélé qu’USD1 avait été utilisé comme moyen de règlement pour un investissement de 2 milliards $ entre le fonds MGX et Binance. Une transaction qui a attiré l’attention des régulateurs américains.

Ces détentions offshore et ces usages institutionnels controversés nourrissent les craintes d’un système parallèle qui échappe à toute supervision. USD1 devient un cas d’école sur les risques d’un stablecoin politique mais financièrement opaque.

I just got a reply from @worldlibertyfi. TLDR is, they stole my money, and because it's the @POTUS family, I can't do anything about it.



This is the new age mafia. There is no one to complain to, no one to argue with, no one to sue. It just… is. @zachxbt THIS is the scam of… pic.twitter.com/m6NP9VmHfd — Bruno Skvorc (@bitfalls) September 6, 2025

Soupçons de conflits d’intérêts et pressions politiques

Le lien entre WLF et l’entourage de Donald Trump alimente la polémique. Plusieurs membres de la Trump Organization figurent en effet parmi les premiers investisseurs du projet. Cela soulève la question suivante : un stablecoin peut-il servir des objectifs politiques tout en prétendant incarner la stabilité financière ?

Les sénateurs Elizabeth Warren et Jeff Merkley ont adressé une lettre officielle au Trésor américain afin d’obtenir des précisions sur l’usage de USD1 dans le cadre du deal MGX/Binance. Ils demandent notamment si ce stablecoin pourrait favoriser des flux financiers non déclarés. La transparence n’est pas une option, mais une condition préalable à la confiance.

Jusqu’ici, WLF n’a publié qu’une brève déclaration qui évoquait un retard administratif lié à un changement de prestataire comptable. Aucun calendrier de publication d’attestation n’a été communiqué.

Crédibilité en jeu pour un marché en quête de confiance

L’affaire USD1 tombe à un moment délicat pour le marché des stablecoins. Les régulateurs américains finalisent le GENIUS Act, un projet de loi censé encadrer la réserve et les rapports d’audit des stablecoins. En cas d’entrée en vigueur, des projets comme USD1 pourraient être exclus du marché s’ils ne prouvent pas leur conformité.

Cette controverse met aussi en lumière la fragilité d’un écosystème qui repose sur la promesse de parité avec le dollar sans toujours offrir les preuves nécessaires. Si USD1 ne régularise pas rapidement sa communication financière, il risque de perdre la confiance des investisseurs au profit de concurrents plus transparents.

Source : NYDIG, U.S. Senate

