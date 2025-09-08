Le WLFI de Trump est-il « le scam ultime » de l’histoire crypto ?

Le projet WLFI, lancé début septembre, devait incarner une nouvelle ère DeFi “made in Trump”. Mais à peine mis en circulation, il a déjà déclenché une série de polémiques. Dès les premiers jours, plusieurs investisseurs ont signalé des tokens bloqués et le manque d’explication de la part de l’équipe. L’affaire aurait pu rester discrète, mais elle a explosé lorsque Justin Sun (Tron) s’est lui-même plaint de voir ses 1,3 million gelé. Puis, un développeur de Polygon, Bruno Skvorc, lui aussi investisseurs dans le projet, a enfoncé le clou en qualifiant WLFI de « scam ultime ».

« Le scam ultime » ? Plusieurs personnalités tirent la sonnette d’alarme

Bruno Skvorc et Justin Sun se sont vu refuser l’accès à leurs propres tokens WLFI. Leurs wallet étant marqués comme « à risque », et les fonds sont restés bloqués, sans explication claire.

Justin Sun s’est tout de suite emparé de X pour se plaindre, expliquant qu’il voulait simplement faire un transfert « test », ce que le clan Trump aurait pris pour une tentative de vendre. Pour le « punir » de vouloir vendre, ils ont tout simplement bloqué ses tokens.

To the World Liberty Financials team and the global community,



As one of the early major investors in World Liberty Financials, I have contributed not only capital but also my trust and support for the future of this project. My goal has always been to grow alongside the team… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 5, 2025

Bruno Skvorc quant à lui, n’a pas mâché ses mots : pour lui, le projet WLFI ressemble à une « mafia moderne », et il est même allé jusqu’à qualifier le token de « scam ultime » de l’histoire crypto. Son message :

« En résumé, ils m’ont volé mon argent, et comme c’est la famille du président, je ne peux rien faire. C’est la mafia version 2.0. Il n’y a personne à qui se plaindre, personne avec qui discuter, personne à poursuivre. »

I just got a reply from @worldlibertyfi. TLDR is, they stole my money, and because it's the @POTUS family, I can't do anything about it.



This is the new age mafia. There is no one to complain to, no one to argue with, no one to sue. It just… is. @zachxbt THIS is the scam of… pic.twitter.com/m6NP9VmHfd — Bruno Skvorc (@bitfalls) September 6, 2025

Le développeur aurait contacté l’équipe WLFI quant à son problème, et l’équipe aurait simplement répondu qu’elle « ne pouvait pas l’aider ».

Une pratique qui fait tache dans un secteur censé défendre la décentralisation et la liberté financière. Ici, on a plutôt l’impression d’un contrôle centralisé et arbitraire, bien loin de l’idéal crypto.

Et ces propos ont trouvé un écho immédiat… Cette même expérience a été vécue par beaucoup de particuliers qui se plaignaient sur X. Mais Skvorc n’est pas un petit investisseur, c’est une figure crédible et respectée du milieu, ce qui donne encore plus de poids à ses accusations.

WLFI : un projet crypto bien trop proche de la famille Trump ?

Derrière WLFI, on retrouve la marque de fabrique Trump : ambition, communication massive et… intérêts familiaux. Le projet se présente comme « une plateforme DeFi avec un token de gouvernance » censé donner du pouvoir aux détenteurs.

Mais dans les faits, la famille Trump détient environ 22,5 milliards de tokens sur un total de 24,6 milliards. Concrètement, 60 % de la société WLFI Inc. leur appartient, et ils touchent 75 % des revenus générés par les ventes. De quoi soulever de sérieuses questions sur l’équilibre entre finance, politique et affaires privées.De la hype aux montagnes russes : un lancement explosif

Au lancement début septembre, c’était l’euphorie. WLFI a débarqué sur plusieurs exchanges, et sur le papier, la fortune des Trump a bondi à 5 à 6 milliards de dollars. Des baleines comme des petits porteurs se sont précipités dessus, espérant surfer sur la vague.

La fête a vite tourné au cauchemar. Après un pic de prix, le token a plongé de plus de 40 % en quelques heures. Même des annonces “techniques” comme le burn de millions de tokens n’ont pas suffi à inverser la tendance. Beaucoup y ont vu les signes classiques d’un “pump and dump” : hype, envolée, puis chute brutale.

Les enjeux éthiques et politiques

Ce qui choque aussi, c’est l’aspect politique. Les Trump ne se cachent pas : ils profitent directement de l’opération. Entre détention massive de tokens, contrôle des revenus et soutien réglementaire, tout est en place pour favoriser WLFI.

À cela s’ajoutent des partenariats et investisseurs étrangers, venus de Chine ou d’Abu Dhabi, qui renforcent les soupçons d’ingérences. Et il faut rappeler que le gouvernement de Trump pousse en parallèle des lois comme le CLARITY Act ou la GENIUS Act, qui assouplissent les règles pour certains projets crypto… dont WLFI. De quoi alimenter les accusations de mélange dangereux entre affaires privées et décisions publiques.

Scam ou spéculation ?

Alors, WLFI est-il vraiment « le scam ultime » ? D’un côté, il y a des arguments forts : concentration extrême de l’offre, blocages arbitraires, marketing politique et clones frauduleux qui piègent déjà des investisseurs.

De l’autre, WLFI n’est pas non plus une escroquerie pure et dure comme OneCoin à l’époque. Le token est listé sur des exchanges reconnus, la famille Trump n’a pas encore vendu sa part, et « techniquement », le projet reste fonctionnel. Meme s’il semble blacklister les gens sans raison.

La vérité est sûrement entre les deux : WLFI incarne à merveille les dérives de la crypto, la spéculation, la politique et les intérêts privés qui se mélangent. Scam ultime ou pas, c’est en tout cas un symbole fort de ce que la crypto peut produire… quand elle tombe entre de mauvaises mains oranges.

Si vous comptez investir sur le WLFI, faites bien attention à ne pas investir plus que ce que vous pouvez perdre.

Sources : Justin Sun (X), Bruno Skvorc (X)

