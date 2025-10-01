Trump recule : le pro-crypto Brian Quintenz écarté de la CFTC

Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l'univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Dernière Mise à Jour: Octobre 1, 2025

Un coup dur pour les partisans d’une régulation crypto favorable aux États-Unis. La Maison-Blanche vient de retirer la nomination de Brian Quintenz, soutien affiché du secteur, à la tête de la CFTC. Entre pressions politiques, tensions dans l’écosystème et conflits d’intérêts, l’affaire secoue Washington.

Trump retire la nomination de Quintenz

C’est officiel, Brian Quintenz ne prendra pas la tête de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Donald Trump, qui l’avait initialement soutenu pour diriger l’agence, a finalement reculé sous la pression. L’annonce a été faite discrètement par la Maison-Blanche, qui a simplement indiqué que la nomination était retirée.

SCOOP: The White House has withdrawn Brian Quintenz’s nomination to chair the CFTC@meredithllee broke the news on @POLITICOPro https://t.co/cs5uZ1Sho6 — Zach Warmbrodt (@Zachary) September 30, 2025

La CFTC reste donc, pour l’instant, sous la direction par intérim de Caroline Pham. Dans un contexte où le régulateur est amené à jouer un rôle central dans la supervision des cryptomonnaies, ce retrait retarde une décision clé. Le poste de président devient stratégique, au moment même où le Congrès planche sur une réforme majeure du cadre légal des actifs numériques.

Pourquoi ça a bloqué ?

L’affaire a pris une tournure politique inattendue. D’après plusieurs sources concordantes, ce sont les frères Winklevoss, fondateurs de l’exchange Gemini, qui ont joué un rôle clé dans le retrait de la nomination. Ils auraient directement fait pression sur Donald Trump, notamment à cause d’un contentieux passé entre la CFTC et Gemini.

En 2022, la CFTC avait accusé Gemini d’avoir fourni des informations trompeuses lors de la présentation de son projet de contrats à terme sur Bitcoin. L’affaire s’était soldée par un règlement de 5 millions de dollars en 2023, sans reconnaissance de faute de la part de Gemini. Ce passif a laissé des traces : les Winklevoss auraient redouté que Quintenz, s’il prenait la tête de la CFTC, ne ravive les tensions autour de ce contentieux.

Brian Quintenz n’a pas hésité à publier des messages privés échangés avec Tyler Winklevoss, où ce dernier lui expliquait vouloir bloquer sa nomination. En parallèle, le Sénat, chargé de confirmer les nominations, a multiplié les reports sous la pression de la Maison-Blanche.

I’ve never been inclined to release private messages. But in light of my support for the President and belief that he might have been misled, I’ve posted here the messages that include the questions Tyler Winklevoss asked me pertaining to their prior litigation with the CFTC.



I… pic.twitter.com/MN75M1XUpT — Brian Quintenz (@BrianQuintenz) September 10, 2025

Pris entre deux feux, Trump a fini par lâcher l’affaire. Officiellement, la Maison-Blanche a simplement retiré la nomination sans justification publique. En coulisse, la manœuvre s’explique par la pression combinée de certains acteurs influents du secteur et par les difficultés politiques rencontrées au Sénat.



De son côté, Brian Quintenz a réagi avec sobriété. « Être nommé à la présidence de la CFTC aurait été l’honneur de ma vie », a-t-il précisé à Politico. Il retourne désormais à ses activités privées, et la CFTC reste dans l’incertitude quant à son avenir proche.

Pourquoi c’est important pour la crypto

La CFTC joue un rôle clé dans la régulation des marchés dérivés et des cryptos. Dans de nombreux cas, c’est elle, et non la SEC, qui est censée encadrer les exchanges crypto. Autrement dit, le président de la CFTC a un vrai pouvoir sur l’avenir du secteur.

Avec un profil comme Quintenz, les entreprises crypto espéraient un virage plus souple, plus favorable à l’innovation. Son retrait est donc vu comme un échec pour ceux qui misaient sur une ouverture réglementaire. D’autant que ce retrait arrive en plein débat autour du « Digital Asset Market Clarity Act ». Une loi qui pourrait élargir les pouvoirs de la CFTC sur les cryptos.

Qui est Brian Quintenz ?

Brian Quintenz n’est pas un inconnu dans le paysage financier américain. Ancien commissaire de la CFTC entre 2017 et 2021, il s’est fait connaître par son approche ouverte envers l’innovation financière et les cryptos.Depuis son départ du régulateur, il avait rejoint le fonds Andreessen Horowitz (a16z crypto) en tant que responsable mondial des politiques publiques.

Il est aussi lié à Kalshi, une plateforme de marchés prédictifs… régulée par la CFTC elle-même. Ce lien a rapidement été pointé comme un possible conflit d’intérêts. Malgré cela, beaucoup dans l’industrie voyaient en lui une figure capable de moderniser la régulation, en phase avec les réalités du Web3.

Source : Politico

