WLFI de Trump : le buyback & burn démarre cette semaine après une chute de 41 %

Le token WLFI, adossé au projet crypto de la famille Trump, traverse une période compliquée avec une chute de plus de 40 % en septembre. Pour tenter de redresser la barre, l’équipe lance dès cette semaine un programme de buyback & burn : rachat de tokens puis destruction pour réduire l’offre et rassurer les investisseurs.

Le choc du prix : WLFI perd 41 % en septembre

Ce n’est pas une simple correction : le token WLFI, au cœur du projet World Liberty Financial, a perdu près de 41 % en quelques semaines. Début septembre, il s’échangeait autour de 0,33 dollar. Aujourd’hui, il évolue péniblement autour des 0,19 dollar. Une claque pour les investisseurs qui espéraient surfer sur le “Trump effect”.

Cette baisse soudaine a fait réagir la communauté et alimenté les discussions sur Telegram et X. Beaucoup craignaient que le projet perde en crédibilité, d’autant que l’association au nom Trump attire autant de curiosité que de scepticisme.

La riposte : buyback & burn dès cette semaine

Face à cette chute, l’équipe WLFI n’a pas tardé à dégainer une stratégie musclée : le buyback & burn. En clair, le protocole rachète ses propres tokens sur le marché, puis les envoie dans une adresse inaccessible. Résultat : les tokens disparaissent de la circulation, ce qui réduit l’offre disponible.

🦅 Governance Update:



The community has voted to use 100% of WLFI Treasury Liquidity Fees for Buyback & Burn, passing with almost unanimous support.



The team will begin implementing this initiative this week, and all buybacks & burns will be transparently posted once conducted. — WLFI (@worldlibertyfi) September 25, 2025

Le projet a soumis cette mesure au vote de la communauté, et la réponse a été écrasante : près de 99,8 % d’approbation. Dès cette semaine, le programme démarre officiellement. Chaque rachat et chaque burn seront rendus publics et visibles directement sur la blockchain. De quoi donner aux investisseurs un suivi transparent de la démarche.

Le mécanisme repose sur les frais de liquidité générés par les pools contrôlés par WLFI. Ces frais sont utilisés à 100 % pour acheter du WLFI, qui sera ensuite détruit. Les blockchains concernées incluent Ethereum, BNB Chain et Solana.

En résumé :

frais collectés → transformés en WLFI → rachat de tokens → envoi vers une adresse “burn”.

seul le protocole officiel est concerné, les pools communautaires restent exclus.

L’équipe promet une transparence totale : chaque opération pourra être vérifiée sur les explorateurs comme Etherscan ou Solscan.

Pourquoi ce choix ? Les enjeux derrière la décision

L’objectif est clair : stabiliser le prix et redonner confiance. Moins il y a de tokens en circulation, plus chaque WLFI restant est rare. Les détenteurs fidèles sont donc directement récompensés.

C’est aussi un signal politique et psychologique : l’équipe veut montrer qu’elle agit vite et qu’elle privilégie la valeur du token. Cette logique de rachat rappelle les “buybacks” utilisés depuis longtemps par les grandes entreprises cotées pour soutenir leur action.

Les prochains jours seront décisifs. Beaucoup veulent voir la première opération sur la blockchain avant d’y croire. Sans preuve, cela pourrait passer pour du simple marketing.

Certains analystes pensent qu’un rebond de 20 à 25 % est possible si les rachats sont réguliers, mais rien n’est garanti : seul le temps dira si ce buyback & burn peut vraiment relancer WLFI.

Qui est derrière WLFI ? L’ombre de Trump

Le projet World Liberty Financial a vu le jour en 2024, présenté comme une passerelle entre la DeFi et la finance plus traditionnelle. Son nom fait beaucoup parler, car la famille Trump est directement impliquée : Donald Trump y figure comme “co-founder emeritus”, tandis que ses fils Donald Jr. et Eric participent activement.

Ce pedigree attire l’attention des médias du monde entier. Mais il soulève aussi des critiques : entre accusations de conflit d’intérêts et crainte de récupération politique, WLFI reste scruté à la loupe. Pour ses partisans, l’implication de la famille Trump donne au projet une visibilité mondiale unique.

Source : World Liberty Financial

