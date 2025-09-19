WLFI en chute libre : la communauté vote un burn total pour sauver le Trump coin

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 19, 2025

Hier, la communauté WLFI est passée à l’action. Après plusieurs jours de chute et un token à bout de souffle, les holders ont voté massivement pour un plan radical : utiliser 100 % des frais de liquidité du protocole afin de racheter des WLFI et les brûler définitivement. Résultat du scrutin : 99,8 % de votes favorables.

La communauté vote un burn total

Face à la chute, la communauté WLFI n’a pas tardé à réagir. Un vote de gouvernance a été organisé, et le résultat est sans appel : 99,8 % des votants se sont prononcés pour un burn massif afin de réduire l’offre en circulation. Seule une poignée d’adresses, représentant 0,06 % de la communauté, ont voté contre.

Concrètement, le protocole va utiliser 100 % des frais de liquidité générés sur Ethereum, BNB Chain et Solana pour racheter des tokens WLFI sur le marché. Ces tokens seront ensuite envoyés à une adresse de burn, supprimés à jamais de la circulation. L’objectif est simple : créer un effet de rareté pour soutenir le prix et redonner confiance aux holders de long terme.

Le principe est simple à comprendre : moins il y a de tokens en circulation, plus il devient rare. Et dans un marché où la rareté attire souvent la spéculation, cela peut suffire à relancer la machine, ou pas. C’est en tout cas le pari que fait la communauté WLFI.

Mais attention : pour l’instant, personne ne connaît le montant des frais de liquidité disponibles. Impossible donc d’évaluer l’impact concret de ce programme. Et il faut rappeler que le burn de 47 millions de tokens début septembre n’avait pas empêché le cours de continuer à plonger. Difficile de dire si cette nouvelle stratégie sera plus efficace, ou si elle ne fera que retarder l’inévitable.

Que disent les investisseurs ?

Chez les gros porteurs, le sentiment est entre colère et résignation. Beaucoup de whales ont encaissé des pertes de plusieurs millions de dollars en seulement quelques jours, dont Andrew Tate. Pour eux, le vote en faveur du burn ressemble à un dernier recours pour espérer sauver les meubles.

La communauté, de son côté, veut croire à un « reset » du projet. Sur X et Reddit les critiques se multiplient contre un projet « flou » et « mal organisé ». La communauté s’est un peu calmée après l’annonce du burn. La décision a fait reprendre au token quelques pourcents.

Et ce burn ne profitera pas aux spéculateurs à court terme, mais aux holders qui croient encore au long terme du WLFI. Les analystes restent prudents : un burn n’est jamais une garantie de succès. Sans adoption réelle ou nouvelles sources de revenus, le WLFI pourrait bien rester coincé dans sa spirale baissière.

Malgré la chute du token et les pertes des investisseurs, l’aventure crypto reste très rentable pour la famille Trump. Leur richesse collective aurait augmenté de 1,3 milliard de dollars début septembre, grâce notamment au lancement en Bourse de la société minière American Bitcoin (ABTC) et aux gains liés à la plateforme WLFI.

Source : World Liberty Financial

Pour aller plus loin sur le sujet :