UK : la Banque d’Angleterre confirme des plafonds temporaires sur les stablecoins

Londres cad­re le démarrage des paiements en stablecoins avec une approche par paliers. La Bank of England confirme l’instauration de plafonds temporaires au lancement du régime britannique, puis leur levée conditionnelle une fois la stabilité et la liquidité démontrées. Le but : ouvrir la porte aux usages tout en limitant les risques de ruée.

Plafonds temporaires : la BoE fixe le cadre et le calendrier

La Bank of England prévoit des limites quantitatives au décollage des stablecoins de paiement qui seront admis dans les rails britanniques. L’objectif n’est pas de freiner l’innovation, mais de moduler la montée en charge pour observer l’ancrage à 1,00, la liquidité de rachat et la résilience opérationnelle des émetteurs.

Concrètement, les caps s’appliqueront aux prestataires qui souhaitent connecter leurs jetons au système de paiement du Royaume-Uni, sous supervision conjointe avec la FCA et le HM Treasury.

La banque centrale insiste sur un point. Ces plafonds seront temporaires, et ne subsisteront que tant que la banque n’aura pas la confiance que les volumes en circulation ne présentent pas de menace pour la stabilité financière.

Autrement dit, la levée dépendra d’indicateurs observables. Par exemple, la tenue de l’indexation lors de chocs, la qualité des réserves et la capacité à régler des rachats importants sans frictions. Ce mécanisme ressemble à un stress test en conditions réelles. Il permet de déployer des cas d’usage sans créer d’effets indésirables sur les banques et les paiements de détail.

Impact marché : émetteurs, on-ramps et rails de paiement

Pour les émetteurs qui viseront un accès aux paiements UK, la feuille de route est claire. D’abord une phase de graduation sous plafond, puis un élargissement une fois la preuve de stabilité fournie.

Cela suppose des réserves de haute qualité, une transparence régulière et des procédures de rédemption au pair suffisamment robustes pour absorber des files d’attente. Les acteurs les mieux outillés sur la trésorerie et la conformité avanceront plus vite.

Côté banques, PSP et on-ramps, l’enjeu sera d’implémenter ces caps sans dégrader l’expérience utilisateur. On peut s’attendre à des limites par client et par plateforme, à des contrôles de liquidité intrajournalière et à des tableaux de bord communs BoE–FCA pour suivre les flux.

Cela crée des frictions maîtrisées dans l’immédiat. À plus moyen terme, cela crédibilise un parcours de paiement en stablecoins qui pourra s’ouvrir à des volumes plus importants.

D’un côté, Londres envoie un signal d’ouverture. De l’autre, la croissance sera contrainte au départ. Cette approche donne néanmoins une visibilité aux acteurs sérieux. Elle réduit le risque d’un emballement suivi d’un revirement réglementaire.

UK vs UE/US : qui ouvrira vraiment le robinet ?

L’Union européenne a déployé MiCA, qui encadre strictement les e-money tokens en euros ou en devises étrangères, avec des exigences de réserves, de gouvernance et d’information.

Le dispositif ne prévoit pas de « caps temporaires » en tant que tels, mais des obligations prudentielles qui canalisent déjà la taille et le rythme d’expansion des jetons. En pratique, la distribution dépendra de l’agrément et de la capacité des émetteurs à satisfaire des contrôles réguliers. L’Europe avance donc par normes plus que par plafonds.

Aux États-Unis, il n’existe pas de cadre fédéral unique pour les stablecoins. Les émetteurs opèrent via des licences d’État ou des partenariats bancaires, pendant que la Fed, l’OCC et la FDIC discutent encore d’un régime dédié.

La BoE choisit ici une voie médiane. Elle autorise les paiements en stablecoins, mais impose une période probatoire sous plafond. C’est moins permissif que les pratiques américaines, et plus pragmatique que le tout-normatif européen. À court terme, l’UE pourrait voir des adoptions stables si les émetteurs passent la barre MiCA. Le Royaume-Uni pourrait devenir une vitrine si la levée des caps intervient rapidement après des preuves tangibles de stabilité.

