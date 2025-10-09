Uptober en pause : la Fed tente de rassurer avec la baisse des taux, sans convaincre

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 9, 2025

Alors que les marchés attendaient des signaux clairs de la Réserve fédérale, les fameuses “minutes” publiées ce 8 octobre n’ont pas vraiment rassuré. Oui, la Fed parle de baisser les taux, mais sans grande conviction. Résultat : la crypto corrige, Wall Street boude… et l’incertitude s’installe.

Ce que révèlent les minutes de la Fed du 8 octobre

Les minutes, ce sont un peu les coulisses de la Fed : le compte rendu détaillé des discussions internes du comité, publié trois semaines après chaque réunion. On y découvre ce qui s’est vraiment dit, les désaccords, les doutes et les intentions pour la suite. Pour les marchés, c’est une mine d’or : ces quelques pages permettent souvent de deviner où va le vent.

Et cette fois, le vent semble tourner. D’après le document du 8 octobre, la baisse de 0,25 % décidée mi-septembre n’était qu’un début. Plusieurs membres estiment qu’il faudra encore deux réductions supplémentaires d’ici décembre, afin de soutenir une économie américaine en mauvaise posture. Mais tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde, et la discussion a été plus animée qu’il n’y paraît.

En théorie, une baisse des taux, c’est bullish pour la crypto. Des taux plus bas signifient plus de liquidité et donc plus d’appétit pour le risque. Historiquement, chaque cycle de baisse des taux de la Fed a été suivi d’un bullrun.

Alors pourquoi le marché est dans le rouge aujourd’hui ?

Les investisseurs espéraient un message rassurant, mais les minutes du 8 octobre ont laissé un goût plus mitigé et ça se ressent sur les prix. Certes, la Fed évoque de nouvelles baisses de taux d’ici la fin de l’année, mais son ton reste prudent, presque hésitant. Les marchés n’y ont pas vu une promesse ferme, mais une hypothèse, et ça a refroidi l’enthousiasme.

Résultat : la bourse a légèrement reculé après la publication, et le dollar s’est raffermi face à l’euro. Du côté des cryptos, le Bitcoin est repassé sous les 122 000 $, entraînant une grande partie du marché dans le rouge.

Une Fed divisée entre prudence et impatience

Ces minutes dévoilent une Fed clairement partagée. D’un côté, ceux favorables à une politique plus souple, estiment qu’il faut agir vite pour éviter que le marché du travail n’empire. De l’autre, ceux qui rappellent que l’inflation n’est pas encore sous contrôle, et qu’une baisse des taux trop rapide risquerait de créer encore plus de problèmes.

Ce débat interne se ressent jusque dans les votes. Stephen Miran, par exemple, plaidait pour une baisse plus franche de 0,5 %, estimant que la situation économique le justifiait. D’autres membres, au contraire, auraient préféré ne rien bouger du tout pour laisser le temps aux précédentes hausses de produire leurs effets. Les prochaines réunions, prévue les 29 et 30 octobre 2025, seront donc á scrutée de près.

Pourquoi la Fed change de ton maintenant

Si la Fed change d’attitude, c’est avant tout parce que l’économie américaine ralentit plus que prévu. Les créations d’emplois sont au plus bas, la consommation s’essouffle et plusieurs états signalent une baisse d’activité chez les entreprises. Pour les responsables de la Fed, mieux vaut adoucir la politique avant que la machine ne cale pour de bon.

À cela s’ajoute un contexte politique peu idéal : le shutdown du gouvernement américain perturbe la publication de nombreuses statistiques économiques, dont celles sur l’emploi et l’inflation. En vérité, il semblerait que la Fed avance un peu à l’aveugle. D’où une approche crescendo : des petites baisses, mais répétées, pour garder la main sans prendre de risque excessif.

Source : Réserve Fédéral

Pour aller plus loin sur le sujet :