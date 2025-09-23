UK & US lancent une task force crypto : vers une régulation commune des actifs numériques ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 23, 2025

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé la création d’une « Transatlantic Taskforce for Markets of the Future ». Le but ? Harmoniser leur approche des actifs numériques et fluidifier l’accès aux marchés de capitaux, de part et d’autre de l’Atlantique. Le groupe doit livrer ses premières recommandations sous six mois. Il prévoir un focus explicite sur les crypto-actifs et l’innovation de marché. L’objectif : réduire la fragmentation réglementaire et poser les bases d’un référentiel anglo-américain crédible.

Une task force officialisée par Londres et Washington

L’annonce a été faite par la Chancelière de l’Échiquier Rachel Reeves et le Secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. Ce groupe de travail sera baptisé « Transatlantic Taskforce for Markets of the Future ». Il fonctionnera sous l’égide du UK–U.S. Financial Regulatory Working Group (FRWG). Il prévoit d’associer des régulateurs selon les besoins, pour traiter des sujets ciblés.

Le mandat est clair : proposer des recommandations sous 180 jours sur les actifs numériques, la tokenisation et l’innovation appliquée aux marchés de gros. Cette initiative vise à renforcer la coopération transatlantique.

Au moment de l’annonce, les marchés affichaient une relative stabilité. Le bitcoin s’échangeait à 112 955 dollars et ether à 4 178 dollars.

La Chancelière britannique a confirmé publiquement la création de cette task force dans un message sur X. Elle a également souligné la nécessité de « moderniser les marchés de capitaux » et d’« intégrer les actifs numériques au cœur du dispositif transatlantique ».

The UK and US are deeply linked with £1.2 trillion invested between us.



Today @SecScottBessent and I have established the Transatlantic Taskforce for Markets of the Future, enhancing collaboration on key topics such as capital markets and digital assets.https://t.co/gdtZFzMJXx — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) September 22, 2025

Réduire les divergences entre Londres et Washington

Dans les faits, la task force pourrait jouer un rôle clé pour réduire l’écart entre deux approches qui, jusqu’ici, divergent sensiblement. Le Royaume-Uni a engagé plusieurs consultations mais tarde à fixer un cadre précis pour les stablecoins et les plateformes de trading. Les États-Unis, de leur côté, multiplient les initiatives réglementaires. La SEC est parfois critiquée pour son approche au cas par cas.

Un cadre commun permettrait d’abord de clarifier les obligations de conformité pour les acteurs qui opèrent sur les deux marchés. Il permettrait aussi de limiter les coûts liés à la fragmentation réglementaire. Il s’agit pour Londres de redonner du souffle à sa place financière, alors que New York continue d’attirer la majorité des capitaux crypto institutionnels.

Le débat britannique sur les stablecoins illustre cette tension. Les règles de supervision des grands émetteurs ne sont pas clarifiées. Leur intégration au système financier avance donc au ralenti. Une convergence avec Washington sur ce point offrirait aux acteurs une visibilité nouvelle et renforcerait la crédibilité de la City.

Vers une feuille de route commune ?

Les prochains mois seront décisifs. La task force doit livrer des recommandations sur la définition des actifs numériques, les procédures de reporting transfrontières et l’équivalence réglementaire. Le calendrier est resserré : six mois pour transformer une déclaration d’intention en lignes directrices concrètes.

Un scénario favorable serait la publication de principes clairs et synchronisés sur les stablecoins et la tokenisation, avec des mécanismes d’équivalence permettant de faciliter les listings et les levées de fonds à Londres comme à New York. Cette clarté réglementaire pourrait faire revenir la confiance et stimuler l’innovation institutionnelle.

Un scénario plus prudent consisterait en des livrables généraux sans portée opérationnelle immédiate, laissant perdurer la fragmentation actuelle et le coût de conformité élevé. Le véritable test sera la capacité des régulateurs, de part et d’autre de l’Atlantique, à traduire rapidement ces recommandations dans leurs guidances respectives.

Pour aller plus loin sur le sujet :