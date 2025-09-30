61 000 BTC saisis à Londres : la reine du Ponzi plaide coupable

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 30, 2025

Le 29 septembre 2025, Qian Zhimin, alias Yadi Zhang, surnommée dans la presse la « reine du Ponzi », a reconnu sa culpabilité devant la Southwark Crown Court de Londres. Entre 2014 et 2017, cette femme d’affaires aujourd’hui quadragénaire aurait arnaqué plus de 120 000 épargnants chinois. Elle aurait convertit leurs économies en bitcoin. Montant estimé : près de 7 milliards de dollars.

Une fraude colossale : 120 000 victimes et 7 milliards de dollars blanchis

Derrière son allure de femme d’affaires respectable, Qian orchestrai­t un système pyramidal d’une ampleur inédite en Chine. Les offres affichaient des taux de rendement hors du commun, l’argumentaire jouait sur la confiance et la peur de rater l’occasion. Séduits par ce discours, ce sont 128 000 investisseurs chinois qui se sont laissés prendre au piège, selon les chiffres produits au tribunal.

Les fonds extorqués étaient ensuite rapidement convertis en bitcoin pour brouiller les pistes. Dès 2017, Qian s’est installée à Londres, d’où elle aurait orchestré le transfert et le blanchiment de ses avoirs numériques.

61 000 BTC saisis : la plus grande affaire crypto au Royaume-Uni

En 2018, la Metropolitan Police a mis la main sur des portefeuilles numériques liés à Qian. Au total, pus de 61 000 bitcoins ont été saisis. L’équivalent aujourd’hui de 7 milliards de dollars.

Il s’agit de la plus grande saisie de crypto-monnaies jamais réalisée au Royaume-Uni. C’est également l’une des plus importantes au monde. Les enquêteurs ont retracé les flux en coopération avec un restaurateur chinois basé à Londres, qui avait involontairement servi de relais à Qian.

Cette saisie record a marqué un tournant pour la police britannique. Elle a confirmé que les crypto-actifs pouvaient à la fois servir de refuge aux criminels et constituer un outil d’enquête précieux grâce à la transparence des blockchains publiques.

Metropolitan Police says it recovered 61,000 bitcoin worth more than £5bn ($6.7bn) in current prices.



Zhimin Qian, pleaded guilty on Monday at Southwark Crown Court of illegally acquiring and possessing the cryptocurrency.



They call her "The goddess of wealth"… pic.twitter.com/og4JkGzwE8 — iShallCook (@WeWillCookLFG) September 30, 2025

Procès à Londres : un tournant judiciaire pour la régulation crypto

Le 29 septembre 2025, après des années d’enquête, Qian a admis plusieurs charges de blanchiment d’argent et de possession de biens criminels. La date de sa condamnation sera fixée dans les prochains mois. Au vu de l’ampleur des sommes en jeu, on peut s’attendre à une peine particulièrement lourde compte.

Pour les procureurs, cette affaire démontre « la capacité des criminels à exploiter les crypto-actifs pour déplacer des montants d’une ampleur inédite ». L’audience rappelle aussi combien ces enquêtes dépassent les frontières. Née en Chine, la fraude a continué son chemin jusqu’au Royaume-Uni, ce qui a obligé les autorités des deux pays à croiser leurs dossiers pour reconstituer le puzzle.

Pour les juristes comme pour les régulateurs, ce procès pourrait faire date. En effet, l’ampleur des sommes et la visibilité médiatique renforcent l’idée qu’un encadrement plus strict des plateformes et des flux en crypto est important. Les autorités y voient un exemple frappant de ce qui peut se produire en l’absence de garde-fous efficaces.

Quelles implications pour le marché et les investisseurs ?

Dix ans après les premiers grands Ponzi crypto, les mêmes recettes continuent de piéger les particuliers. Le manque d’éducation financière reste criant, même dans un secteur devenu mondial et hyperconnecté.

Pour le marché, une question demeure : que deviendront les bitcoins saisis ? Si l’État britannique décide de liquider progressivement tout ou une partie des 61 000 BTC, l’impact sur la liquidité et sur les prix pourrait être significatif. À titre de comparaison, les ventes de bitcoins confisqués lors de l’affaire Silk Road avaient déjà exercé une pression temporaire sur le marché.

Au-delà de l’effet immédiat, ce procès rappelle aux investisseurs que les risques d’arnaques ne sont pas derrière nous. Les cadres réglementaires se renforcent en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Mais l’affaire Qian montre que les fraudes d’ampleur continuent de peser sur la réputation globale du secteur.

Pour aller plus loin sur le sujet :