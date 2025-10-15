TAO en pleine hausse : la narrative IA revient en force

Pendant que le marché marque de nouveaux points bas, certains actifs font cavalier seul. C’est le cas de Bittensor, évoluant en contresens du marché crypto avec un rebond. La baisse des derniers jours ? TAO ne l’a connaît pas vraiment. Qu’est-ce que cela implique concrètement pour l’industrie crypto ? Faisons le point.

Bittensor aux portes d’une sortie haussière du range

Depuis le mois de mai, $TAO évoluait dans une tendance baissière. Après de nombreux rejets autour des 460 dollars, le cours a progressivement entamé une chute vers son support du mois de juin. Une latéralisation baissière, réduisant l’état d’alerte des investisseurs alors que le cours a perdu 38 % de sa valeur jusqu’au début du mois d’octobre.

Tandis que le marché a connu de nombreux épisodes baissiers ces derniers jours, $TAO a contrecarré le plan des vendeurs et s’affranchissant à la fois de la confluence d’EMA et la zone pivot autour des 400 dollars. En se retrouvant sur la borne haute du range, c’est maintenant que les acheteurs doivent réellement se manifester.

Une cassure des 468 dollars ouvrirait inéluctablement la voie pour $TAO en direction des 583 dollars (extension 1.618 de Fibonacci). Idéal pour relancer la tendance haussière à l’échelle hebdomadaire et l’espoir d’un nouvel ATH d’ici la fin d’année.

L’IA au coeur d’une nouvelle tendance durant les prochains mois ?

Bittensor se positionne en quelque sorte comme le leader de la narrative IA dans l’industrie des cryptomonnaies. Généralement, lorsqu’il décolle vers d’anciens niveaux ou forme de nouveaux sommets, il porte le reste du secteur dans la même dynamique. Malgré les avancées menées par Nvidia sur le marché traditionnel, cela n’a pas suffit à relancer une tendance ces dernières semaines.

Sur ces 24 dernières heures, la capitalisation boursière des cryptomonnaies portant sur la narrative IA est en hausse de 9,7 %, dépassant les 30 milliards de dollars. Outre $TAO, les meilleures performances concernent $NEAR, $RENDER et $TRAC.

En septembre 2024, lorsque $TAO a marqué une jambe haussière de 142 %, la valorisation a décollé de 28 milliards a près de 70 milliards de dollars, ce qui a expliqué les performances d’un grand nombre d’altcoins.

La situation est à monitorer activement durant les prochains mois en raison d’un potentiel bullrun de fin d’année, bien que les espoirs soient fragilisés en raison d’une guerre commerciale qui pourrait s’accélérer au début du mois de novembre avec de nouveaux tarifs douaniers, imposés par Donald Trump à destination de la Chine.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

