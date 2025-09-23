100 milliards dans OpenAI : l’investissement de Nvidia relancera le bullrun des memecoins IA ?

Bulle financière ou révolution technologique ? L’intelligence artificielle prend à ce jour des proportions inédites avec des montants inédits en matière d’investissement. Le dernier en date, l’investissement de Nvidia dans OpenAI pour 100 milliards de dollars ? Il semblerait qu’un changement de paradigme est en cours sur les marchés financiers. Faisons le point et voyons l’impact que cela pourrait avoir sur l’industrie des actifs numériques à long terme.

Nvidia et OpenAI : un partenariat stratégique qui renforce la position des États-unis dans l’IA

Le lundi 22 septembre, une annonce a fait trembler l’ensemble du secteur tech à l’échelle mondiale. OpenAI et Nvidia ont publié une lettre d’intention, informant que ce dernier investirait à hauteur de 100 milliards de dollars dans l’infrastructure d’OpenAI de manière progressive durant les prochains mois. Résultat : Nvidia flambe en bourse en raison d’une implication plus concrète dans l’intelligence artificielle.

À chaque fois que de nouveaux gigawatts d’infrastructure (compute & data centers) seront déployés par OpenAI, l’objectif étant de 10 supplémentaires, Nvidia libèrera des capitaux par tranche de 10 milliards de dollars. Cela soutiendra l’entreprise en couvrant l’infrastructure de calcul : data centers, puissance électrique, apport de matériel et bien plus encore.

Dans le cadre de cette lettre d’intention, nous apprenons que le déploiement de cette stratégie prendrait place dès 2026 avec la future puce Vera Rubin. Un projet pharaonique qui s’ajoute aux efforts actuels d’OpenAI pour conclure des collaborations avec de nombreux acteurs, notamment Microsoft avec lequel les relations étaient plus complexes ces derniers mois.

L’Europe en plein recul : la taxe Zucman au coeur du débat politique français

Pendant que l’un des deals les plus importants de la finance a eu lieu en ce début de semaine aux États-Unis, l’Union européenne s’essouffle, confrontée à une réglementation inadéquate avec de nombreuses zones grises malgré l’AI Act.

Actuellement, le leader européen de l’IA est Mistral, une entreprise française dont la valorisation dépasse à ce jour les 12 milliards de dollars (première décacorne). Alternative locale et éthique avec de meilleures garanties en matière de protection des données, l’avenir reste toutefois incertain.

La raison ? Les débats actuels sur la taxe Zucman pour les hauts patrimoines qui, en cas d’application, restreindrait très clairement l’innovation, réduirait les capitaux en matière d’investissement, conduisant finalement à la perte de nombreuses entreprises qui sont actuellement dans une dynamique de croissance favorable.

Les memecoins portant sur l’IA : une narrative crypto qui s’essouffle ?

Ces derniers mois, les memecoins étaient mis sur la touche. Après la formation de nouveaux sommets autour des 130 milliards de dollars en fin d’année 2024, cette narrative a connu un « Hiver crypto », marquant une baisse des volumes et une chute de la capitalisation de l’ensemble des memecoins. Une tendance qui fut toutefois généralisée à l’ensemble de l’industrie crypto.

Ces dernières semaines, les memecoins ont amorcé un premier rebond. Celui-ci fut en retard par rapport à des actifs comme bitcoin ou ethereum. Toutefois, avec la reprise de la hausse sur Solana et le rebond du $PUMP de Pump.Fun, le contexte n’a jamais été aussi favorable au retour des memecoins IA sur le devant de la scène.

Nvidia et OpenAI : un catalyseur majeur pour le marché ?

Toujours écartés à ce jour, cela n’en reste pas moins de très belles opportunités. La lettre d’intention signée entre OpenAI et Nvidia pourrait devenir un catalyseur de flux entrants de capitaux sur les memecoins IA. Bien que cela reste hypothétique, cela dépendra également de la capacité des projets Web 3 à innover et apporter de nouvelles fonctionnalités qui intègrent l’IA, l’objectif étant de mettre en lumière le potentiel de l’industrie crypto pour attirer de nouveaux investisseurs.

Cela n’empêche en aucun cas le développement de projets complémentaires, au croisement de l’IA et des RWA. Par exemple, Pepenode est un très bon exemple de la narrative qui se forme : un memecoin qui intègre des utilités réelles en permettant la création de noeuds de minages virtuels pour générer des rendements passifs et obtenir des airdrops. Le tout premier memecoin mine-to-earn alimenté par des fonctionnalités IA. Alors, qu’attendez-vous pour découvrir Pepenode ?

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

