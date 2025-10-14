Mayday, Mayday : XRP perd plus de 10 milliards en une nuit

Vous avez dormi cette nuit ? Eh bien il ne fallait pas. Le marché crypto continue à saigner et Ripple en est l’une des principales voies d’échappement. Rien n’a pu enrayer la dégringolade. En quelques heures seulement, XRP perd plus de 10 milliards de dollars de capitalisation. Sur la semaine, la valorisation globale du projet passe de 178 milliards $ à seulement 147,8 milliards $. Désormais, une seule question brûle les lèvres : que fait-on maintenant ?

Un contexte macroéconomique défavorable

Finalement, il ne sera pas pour tout de suite, le comeback explosif de Ripple. Alors que la hausse de 8,7% avait produit quelques étincelles d’espoir hier, nouveau coup de théâtre. XRP plonge jusqu’à 2,41 $ soit une baisse de plus de 6% sur 24 h et de 17 % sur la semaine.

Sur la scène mondiale, le marché crypto doit désormais naviguer dans des eaux de nouveau empreint d’incertitudes. Aux États-Unis, les retards liés aux ETF crypto au comptant et les tensions internes à la SEC entretiennent le flou réglementaire. Le manque de visibilité pèse sur la confiance des investisseurs institutionnels, qui temporisent leurs positions sur les altcoins.

En parallèle, la montée des tensions commerciales entre Washington et Pékin a ravivé la prudence. Les actifs risqués (actions, cryptos et matières premières industrielles) subissent des ventes coordonnées. Il en découle donc ce recul généralisé dont XRP fait les frais depuis le week-end dernier.

Les baleines déclenchent une vague de ventes

Mais la chute ne s’explique pas uniquement par la macro. Les données on-chain montrent que les baleines ont massivement liquidé leurs positions. En effet, plus de 2,23 milliards de XRP ont quitté de gros portefeuilles pour des plateformes d’échange depuis vendredi. Ce volume représente une part importante de l’offre en circulation, aujourd’hui estimée à 59,9 milliards de tokens.

Cette pression vendeuse a accéléré la chute. Les ordres stop et les liquidations en cascade ont amplifié le mouvement, accentuant la volatilité. Sur le plan de la liquidité, la contraction est nette. Le volume quotidien est passé de 10,3 milliards $ à 8,5 milliards $, soit une baisse de 16,7 % en seulement 24 heures. En clair, le marché s’est vidé de ses acheteurs au moment même où les gros porteurs passaient à l’offensive.

Analyse technique : la zone des 2,14 $ en ligne de mire

Le graphique de XRP envoie désormais des signaux inquiétants. Après un rejet clair sous la résistance des 2,90 $, le prix a cassé deux niveaux clés : 2,70 $ puis 2,50 $. Cette double rupture a confirmé la perte de l’élan haussier.

Le seuil crucial à surveiller se situe désormais à 2,14 $. Ce niveau représente à la fois une zone historique de demande et un point d’équilibre technique sur les indicateurs d’élan. Si les acheteurs parviennent à défendre cette zone, un rebond technique vers 2,50 $ reste envisageable.

En revanche, un passage sous 2,14 $ pourrait ouvrir la voie à une chute vers 1,90 $, un niveau qui n’a plus été testé depuis la fin de l’été. Les indicateurs de tendance appuient cette prudence. En effet, le RSI glisse vers des zones de survente, tandis que la moyenne mobile de 50 jours menace de croiser sous la 100 jours. Un signal potentiellement baissier.

Sentiment du marché : la peur s’installe

Le recul du XRP reflète un mouvement plus large de panique et d’hésitation grandissantes sur le marché. Alors que octobre garde la réputation de voie d’accélération du marché crypto sur chaque dernier trimestre de l’année, cette édition est des plus particulières. Le « Fear & Greed Index » est passé en deux semaines à peine, d’un niveau avidité à la lisière de la peur.

La baisse des volumes d’échange et du marketcap couplée à la désaffection temporaire des particuliers renforcent ce sentiment. Mais étant donné le mouvement d’adoption planétaire déjà bien enclenché, à long terme, ce glissement est potentiellement une porte d’entrée idéale pour les investisseurs. Pour certains spécialistes, la panique des petits porteurs pourrait précéder un nouveau rebond institutionnel.

Source : XRPSCAN

