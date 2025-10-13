Binance tente d’éteindre l’incendie après la chute du Bitcoin : 283 millions remboursés

Le vendredi noir de la crypto continue de faire des vagues. En effet, Binance se retrouve mis en cause par la rumeur populaire dans la récente chute du Bitcoin et les liquidations massives intervenues. Face à ce méli-mélo, la plateforme fait le choix de l’apaisement et de la clarification. Binance annonce une opération massive de remboursement de près de 283 millions de dollars en lien avec un incident technique. Mais sur la question du crash, elle nie toute responsabilité.

Binance se défend de toute responsabilité

Selon la plateforme, cette compensation couvre les pertes enregistrées par les détenteurs de USDE, BNSOL et WBETH, trois tokens utilisés comme collatéraux dans les produits Earn et sur les marchés dérivés.

Face aux critiques et aux rumeurs accusant l’exchange d’avoir contribué à la chute du marché, Binance a tenu à clarifier sa position. Selon son communiqué officiel, le pic de volatilité s’est produit sur le marché crypto bien avant le dépeg des produits concernés par l’incident technique.

D’après les chiffres avancés, les prix se sont effondrés entre 21h20 et 21h21 UTC. Or, la perte d’ancrage concernée, s’est produite 15 minutes plus tard, à partir de 21h36. En d’autres termes, le marché se trouvait déjà en plein cœur de la crise avant que ce souci techniques ne touche certaines positions.

D’ailleurs, Binance affirme avoir intégralement remboursé en moins de 24h les utilisateurs dont les positions ont été liquidées à cause de ces actifs.

283 millions rendus et des promesses d’optimisation

L’opération de remboursement s’est déroulée en deux vague de versement avec environ 283 millions de dollars retournés aux utilisateurs. Dans le même temps, Binance prend également l’engagement d’indemniser les utilisateurs dont les positions ont été affectées par des retards de transfert interne ou des blocages temporaires dans les produits Earn.

La société promet également une série d’optimisations de ses systèmes parmi lesquelles on peut citer :

L’ amélioration de la latence sur les transferts inter-modules ;

sur les transferts inter-modules ; Le renforcement du contrôle de risque sur les collatéraux ;

de risque sur les collatéraux ; Et la mise à jour du moteur d’appariement pour mieux absorber les pics de volatilité.

Binance se veut exemplaire, rappelant que ses moteurs de trading spot et futures sont restés opérationnels pendant tout l’événement. En outre, le volume des liquidations forcées sur sa plateforme représentait une part minoritaire du total mondial.

Les causes du crash : un cocktail explosif

L’origine du krach reste avant tout macroéconomique. Le regain de tension entre Washington et Pékin, alimenté par les menaces de nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump, a provoqué une vague de ventes sur l’ensemble des marchés à risque.

En quelques heures, les marchés actions, les cryptos et même certaines obligations ont plongé simultanément. Le VIX, indice de la peur, a bondi à son plus haut niveau depuis avril, entraînant un vent de panique jusque dans le Web3.

Cette corrélation croissante entre les actifs numériques et la macroéconomie illustre une réalité. Le Bitcoin ne joue plus seulement le rôle de “valeur refuge”, mais celui d’un actif spéculatif sensible aux politiques américaines.

Entre gestion de crise et bataille d’image

En réalité, depuis la chute de FTX, le marché dans sa globalité est devenu très regardant sur le fonctionnement opérationnel des plateformes d’échange. Face à la méfiance ambiante, Binance n’a d’autre choix que la carte de la transparence pour rassurer. L’opération de remboursement s’inscrit donc dans le cadre de cette politique.

Au-delà de l’aspect financier, la démarche est aussi politique. En effet, à travers cette opération de dédommagement, Binance cherche surtout à renforcer son statut de fiabilité auprès de l’opinion publique. D’ailleurs, c’est l’une des principales motivations derrière la publication de ce rapport détaillé sur les origines du dysfonctionnement.

Et maintenant : c’est quoi la suite ?

Au travers de la promptitude avec laquelle a été conduit le remboursement des utilisateurs concernés, Binance fait une véritable démonstration de sa solidité financière.

À court terme, le marché crypto reste dans une configuration assez fragile avec un marketcap repassé en dessous des 4 000 milliards depuis le week-end. De plus Bitcoin essaie toujours de se stabiliser autour de 115 500 $ dans un climat de confiance sérieusement ébranlée. Le moindre signal macro négatif pourrait relancer une vague de ventes.

Source : Binance

