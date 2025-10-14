Hyperliquid : le trader à 150 millions nie tout lien avec Trump et accuse CZ de doxing

Le 10 octobre, juste avant l’annonce choc de Donald Trump sur les taxes chinoises, un trader a ouvert un short gigantesque sur Bitcoin et Ethereum via Hyperliquid. Quelques heures plus tard, le marché s’écroule… et la chasse à son identité commence. Selon les analystes, il aurait gagné plus de 190 millions de dollars, avant de renforcer son short Bitcoin à 500 M $. Entre doxing, accusations d’insider trading et clash entre CZ et un ex-CEO d’exchange, l’affaire prend des allures de thriller financier.

Le coup de poker à 150 millions qui a secoué le marché

Vendredi 10 octobre, à peine une heure avant que Donald Trump n’annonce de nouvelles taxes de 100 % sur les importations chinoises, un trader ouvre un short colossal sur Bitcoin et Ethereum depuis la plateforme Hyperliquid. Quelques heures plus tard, le marché s’effondre : Bitcoin chute brièvement sous les 102 000 $, des milliards sont liquidés et les positions longues explosent les unes après les autres.

Le trader en question, lui, aurait empoché plus de 150 millions de dollars. Un timing jugé “parfait” par les analystes on-chain, trop parfait pour n’être qu’un hasard. En quelques heures, les détectives de X se lancent dans une chasse à l’identité du mystérieux shorteur, et le nom d’un ancien patron de crypto exchange commence à circuler.

L’enquête on-chain qui pointe Garrett Jin

C’est l’enquêteur on-chain Eyeonchain qui met le feu aux poudres. En croisant plusieurs adresses Ethereum et des données ENS, il affirme avoir trouvé un lien direct entre le compte Hyperliquid du trader et Garrett Jin, ex-CEO de BitForex, une plateforme fermée depuis plusieurs mois. L’histoire devient virale quand CZ, ancien patron de Binance, partage le thread à ses 10 millions d’abonnés :

Très vite, la communauté s’enflamme. Les internautes crient à l’insider trading, certains évoquent même un lien entre Jin et la famille Trump. Mais d’autres voix plus prudentes, comme celle du célèbre enquêteur ZachXBT, rappellent que les preuves sont minces :

“La seule connexion directe est un transfert de 40 000 USDT, et tout le reste de ce post repose sur des théories non confirmées. Il est d’ailleurs plus probable qu’il s’agisse d’un proche de Jin. »

This is not new information as @emmettgallic already revealed the transfer from the HL whale to Garrett Jin two days ago.



The only direct connection is a 40K USDT transfer and everything else in this post is unconfirmed theories.



Dans tous les cas, le doute s’installe, et la ligne entre scoop et spéculation se brouille.

Garrett Jin brise le silence : « CZ m’a doxxé »

Face à l’ampleur du scandale, Garrett Jin finit par sortir du silence le lundi 13 octobre. Sur X, il dément catégoriquement avoir spéculé sur la base d’informations politiques ou personnelles : “Je n’ai aucun lien avec Trump ou son entourage, et je ne contrôle pas ces positions.” Selon lui, les trades mis en cause appartiendraient à un fonds clients, non à son compte personnel.

Mais Jin ne s’arrête pas là. Il accuse CZ d’avoir divulgué des informations privées en relayant le thread d’Eye qui contenait son numéro de téléphone et son CV LinkedIn : « C’est irresponsable, il a mis des gens en danger. » Pour l’ancien patron de BitForex, le vrai problème, ce n’est pas la spéculation, mais la facilité avec laquelle des personnalités peuvent propager des accusations sans vérification.

Son coup de gueule relance un débat sensible : la transparence blockchain justifie-t-elle de révéler publiquement les adresses, même au nom de la “vérité” ?

Entre doxing, spéculation et excès de levier : un débat explosif

Au-delà du clash personnel, cette affaire met en lumière un malaise plus profond du marché crypto. Jin affirme que ce genre de drame est inévitable tant que les plateformes encouragent les leviers extrêmes et les paris risqués.

Il propose même la création d’un “fonds de stabilisation”, inspiré des marchés traditionnels, pour amortir les chocs et éviter que des liquidations massives ne fassent plonger tout le marché. Une idée qui divise. Certains saluent une proposition responsable, d’autres y voient une tentative de détourner l’attention de l’affaire principale.

À ce jour, aucune preuve formelle ne relie Garrett Jin a la whale Hyperliquid. Cette fameuse whale refait d’ailleurs parler d’elle. Elle aurait ajouté 150 M $ à son short Bitcoin, portant sa position totale à 500 M $. De quoi relancer les rumeurs d’un possible short squeeze si le marché se retourne. Les spéculations autour du compte reprennent, certains estiment que la whale aurait encore du insider knowledge, d’autres estiment que le compte essaie de brouiller les pistes…

This is the most dangerous address in crypto right now:



0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae



It deposited $40M USDC on October 13 and opened aggressive BTC shorts worth $343.6M



(around 3,000 BTC at 10x leverage)



