Un stablecoin russe sanctionné s’invite à TOKEN2049, la crypto sous tension

L’incident a fait grincer des dents à Singapour. Alors que TOKEN2049 réunissait cette semaine le gratin mondial de la finance numérique, un sponsor inattendu s’est glissé dans la liste : A7A5, un stablecoin adossé au rouble et placé sous sanctions occidentales depuis l’été. L’industrie crypto a du mal à concilier ouverture internationale et conformité réglementaire.

A7A5, le stablecoin sanctionné qui s’est affiché à TOKEN2049

A7A5 figurait parmi les sponsors “platinum” du salon TOKEN2049, avec un stand et une intervention prévue de son directeur réglementaire, Oleg Ogienko. L’annonce a immédiatement suscité la controverse : en août, les États-Unis et le Royaume-Uni ont sanctionné les entités liées à ce stablecoin, émis depuis le Kirghizstan mais adossé à la Promsvyazbank, une banque russe déjà inscrite sur les listes noires occidentales.

Après les révélations de la presse, l’organisation de TOKEN2049 a retiré toute mention de A7A5 de son site officiel. Ni stand, ni conférence, ni logo. La société a disparu des supports de communication du jour au lendemain. Les organisateurs se sont contentés d’un communiqué évoquant une « mise à jour de conformité ».

L’affaire n’est pas anodine. Depuis son lancement en janvier, A7A5 aurait déjà traité plus de 70,8 milliards $ de transactions. Sa capitalisation reste marginale à l’échelle du marché, mais son volume d’échange montre une adoption forte dans les circuits russes et centre-asiatiques, où il sert de relais de liquidité face aux restrictions de paiements internationaux.

📍A7A5 at TOKEN2049: How non-USD stablecoins are reshaping global finance



At the flagship crypto conference in Singapore, A7A5 presented a strategic view on the future of stablecoins. Key points from the talk by Oleg Ogienko, Director of International Development:



🔵 By 2028,… pic.twitter.com/hkF5aDehn9 — A7A5 (@A7A5official) October 2, 2025

Sous pression, TOKEN2049 illustre les limites du filtrage

L’épisode met en lumière un problème : la vérification des sponsors dans des événements mondiaux où les juridictions se chevauchent. Le Kirghizstan, où opère officiellement A7A5, n’applique pas les sanctions américaines. Cela qui rend le projet légal au niveau local, mais problématique à l’international.

Les conférences crypto fonctionnent comme des vitrines globales, mais leurs critères de conformité restent flous. L’équipe de TOKEN2049 a sans doute validé le dossier d’A7A5 sans mesurer la portée des sanctions. L’affaire rappelle aussi qu’un sponsor peut se présenter via des sociétés écrans ou des structures enregistrées dans des pays tiers, ce qui rend le contrôle complexe.

Ce flou réglementaire souligne la fragilité de l’écosystème. D’un côté, les conférences cherchent à promouvoir l’innovation sans discrimination géographique, de l’autre, elles doivent garantir une certaine rigueur morale et juridique. Cet équilibre reste précaire.

Un révélateur des tensions géopolitiques dans la crypto

Au-delà du salon, l’affaire prend une dimension politique. L’usage de stablecoins adossés au rouble s’inscrit dans une stratégie plus large de contournement des sanctions internationales. Déjà en avril, un haut responsable du ministère russe des Finances appelait à la création de « stablecoins souverains » pour faciliter le commerce transfrontalier avec les pays dits « amis ».

La présence d’un tel projet dans une conférence internationale majeure est donc perçue comme un test des limites de la régulation mondiale. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont récemment rappelé que la participation à des activités de promotion de sociétés sanctionnées pouvait constituer une infraction. TOKEN2049 a préféré couper court, mais le précédent reste marquant.

Dans les faits, les organisateurs d’événements crypto vont devoir renforcer leurs procédures de « due diligence ». Plusieurs acteurs de la conformité plaident pour l’instauration d’une charte internationale qui impose la vérification des sponsors avant chaque édition. Une telle mesure pourrait bientôt devenir une norme implicite dans l’écosystème.

Cette affaire illustre la maturité contrastée du secteur. Les projets sanctionnés restent capables d’acheter de la visibilité dans des événements réputés. Cela montre que les circuits de financement sont perméables. Les organisateurs devront publier des listes de sponsors validées et traçables, voire collaborer avec des prestataires spécialisés en contrôle de sanctions.

TOKEN2049 a réagi vite, évitant une crise diplomatique ouverte. Mais l’épisode A7A5 restera comme un avertissement. L’écosystème crypto ne peut plus ignorer les réalités géopolitiques qui le traversent.

