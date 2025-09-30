BTC $113,177.11 -0.47%
LIVE : Actu crypto du 30 septembre : Bitcoin vise les 114k $, Ethereum au-dessus de 4 100 $ , XRP à l’assaut de 3$ avant Token 2049 Singapour .

La dernière séance de septembre débute sur une grande note d’optimisme. Le Bitcoin tente désormais de consolider le seuil psychologique de 114 000 $. Derrière lui, Ethereum consolide sa place de pilier de l’écosystème avec une position relativement confortable au-dessus de 4 100 dollars.

Mais c’est bien XRP qui maintient le suspense en face de la barre des 3 dollars. Une dynamique technique portée par un bull flag en formation et une effervescence croissante autour de l’événement Token 2049 à Singapour.

Un sentiment général de marché penchant nettement vers la hausse grâce notamment à une conjonction de signaux positifs. Sur le plan macroéconomique, l’appétit pour le risque reprend malgré les incertitudes politiques aux États-Unis. Dans le même temps, l’annonce de nouvelles initiatives institutionnelles nourrit l’idée que la crypto s’installe durablement dans l’économie mondiale.

À l’approche du Token 2049, véritable rendez-vous planétaire pour les investisseurs et bâtisseurs de la scène blockchain, l’excitation se fait palpable. Ce sommet, organisé à Singapour, s’annonce comme un catalyseur de tendances où pourraient se dévoiler partenariats stratégiques, innovations techniques et visions institutionnelles.

C’est donc dans ce décor bouillonnant que les investisseurs scrutent chaque mouvement des graphiques, cherchant à capter l’élan de cette nouvelle vague haussière.

