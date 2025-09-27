A7 leaks : la crypto, un outil d’influence russe dans les élections moldaves

On découvre les coulisses d’un financement occulte. Les « A7 leaks » décrivent des transferts en cryptomonnaies qui auraient permis de contourner les verrous bancaires et d’alimenter des relais pro-Moscou en Moldavie. Ce n’est plus seulement une affaire de marchés, c’est la preuve que la monnaie numérique peut servir d’outil d’influence. Discrètement, et à grande échelle.

Que révèlent les « A7 leaks » ?

Le collectif Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) a publié des documents internes attribués au groupe russe A7, spécialisé dans les campagnes d’ingérence. Leur contenu décrit des flux financiers en actifs numériques destinés à soutenir des partis et relais pro-Moscou.

L’analyse menée par la société spécialisée Elliptic confirme ces soupçons. Selon ses chercheurs, bitcoin et stablecoins ont été mobilisés pour remplacer les circuits bancaires traditionnels. Le volume total mis en évidence atteint près de 8 milliards de dollars, un réseau parallèle de financement politique qui échappe aux sanctions classiques.

Les leaks citent également l’implication de la banque russe Promsvyazbank, déjà sanctionnée pour ses liens avec le secteur de la défense. Cette institution aurait servi de relais dans la mise en place du réseau de financement. De plus, le système met en évidence la création d’un stablecoin spécifique, A7A5, adossé au rouble. Ce jeton aurait donc permis au réseau d’opérer en circuit fermé, à l’abri des sanctions occidentales, en transformant de larges volumes d’USDT en un actif contrôlé directement par A7.

🚨 $8 billion in stablecoin transactions linked to Russian sanctions evasion and election interference 🚨



Elliptic’s analysis of the A7 data leaks has identified wallets tied to sanctioned Moldovan fugitive Ilan Shor and a network of businesses supporting pro-Russian operations… pic.twitter.com/tCPIBcXXGt — Elliptic (@elliptic) September 26, 2025

La crypto comme levier géopolitique ?

La Moldavie n’a pas été choisie par hasard. Le pays, fragile sur le plan politique et encore dépendant de Moscou pour son énergie, offre un terrain idéal aux opérations d’influence. Les A7 leaks illustrent ainsi un usage bien particulier de la crypto : non plus seulement comme vecteur financier, mais comme levier d’ingérence électorale.

L’affaire mentionne aussi l’oligarque moldave Ilan Shor, exilé en Israël, accusé d’avoir utilisé ce réseau pour asseoir son influence politique dans le pays. On observe ici que des acteurs locaux peuvent servir de relais à une stratégie d’ingérence internationale.

Ces pratiques rappellent les avertissements déjà émis par Washington sur l’usage de la crypto par Moscou pour contourner les sanctions imposées après l’invasion de l’Ukraine. Pour l’Union européenne, elles constituent un cas d’école venant nourrir la nécessité d’un cadre strict, notamment via MiCA et la Travel Rule, qui imposent une traçabilité accrue des flux.

We know what Russia is doing in #Moldova 🇲🇩, we have the evidence, tons of data, databases of fake accounts, artificially viral content, manipulation. pic.twitter.com/Cb98UYsxQO — Michele (@michelec369) September 26, 2025

Pression sur la régulation et les acteurs

Ces fuites ne se limitent pas au terrain politique : elles touchent aussi l’image du secteur crypto. Des portefeuilles numériques pourraient désormais servir à financer des opérations d’ingérence. Les plateformes et prestataires n’auront d’autre choix que de prouver leur capacité à repérer et à endiguer ce type de détournement.

À Bruxelles, le dossier moldave fait figure de signal d’alarme. Il pourrait bien nourrir les discussions en cours sur un renforcement des obligations KYC et AML pour les plateformes. Quant aux investisseurs, ils y verront un rappel… Derrière la volatilité des cours se cachent aussi des risques politiques et géostratégiques.

Source : Elliptic

