Arthur Hayes investit 37 M$ en ONDO : tremblement sur le marché ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 3, 2025

Le fondateur de BitMEX ne cesse de surprendre. Arthur Hayes, connu pour ses coups d’éclat sur les marchés crypto, s’est cette fois tourné vers la finance tokenisée. Il vient d’investir 37 millions de dollars dans ONDO (un projet centré sur la tokenisation d’actifs financiers traditionnels). Cette décision relance le débat sur la place des RWA dans le prochain cycle haussier.

Arthur Hayes mise 37 M$ sur ONDO

Arthur Hayes n’a jamais hésité à prendre des paris audacieux. Après avoir marqué l’histoire du trading crypto avec BitMEX, il s’intéresse désormais aux RWA. Son dernier mouvement : l’achat de 37 millions de dollars en tokens ONDO. Derrière cette opération se dessine un choix stratégique, celui de miser sur la convergence entre la finance classique et les infrastructures blockchain.

L’annonce d’Arthur Hayes prend d’autant plus de relief que l’ancien patron de BitMEX reste suivi de près, malgré certaines polémiques judiciaires. Connu pour ses prises de position tranchées, il continue d’influencer une partie des investisseurs du secteur.

L’annonce a eu un impact : le cours d’ONDO est en progression de 8.5 % sur les sept derniers jours. Les volumes d’échange ont également bondi, avec un volume sur 24h qui dépasse les 177 millions de dollars.

Pourquoi ONDO attire les capitaux institutionnels

ONDO s’est bâti une identité précise, celle de relier la finance classique à l’univers de la crypto. Il rend des produits comme les bons du Trésor accessibles sous forme de jetons. L’idée est simple, offrir aux investisseurs la possibilité d’acheter ou d’échanger ces actifs directement sur la blockchain, avec la même liquidité que des tokens traditionnels.

BlackRock, Franklin Templeton ou encore JPMorgan ont déjà exploré le terrain des RWA. Mais ONDO, en tant que pure player, avance plus vite que des institutions lourdes. Il cible directement les investisseurs en quête de rendement.

L’entrée en scène d’un investisseur comme Hayes conforte ce narratif. Son pari n’est pas isolé. Le secteur des RWA a dépassé les 10 milliards de dollars de valeur verrouillée, selon DefiLlama. Cet engouement s’explique par une promesse : combiner la sécurité d’actifs traditionnels avec l’efficacité et la liquidité des infrastructures blockchain.

🚨A ton of $Ondo was sent to Arthur Hayes wallet



There aren’t any unlocks that happened over the past month so it looks like Arthur bought these over-the-counter



Unless I’m missing something but if he did buy these OTC then I’m sure he knows something brewing



Keep in mind he… https://t.co/km7crvN56Q — Not Telling (@nottellingyou73) October 1, 2025

En comparaison, d’autres initiatives existent, comme Maple Finance pour les prêts institutionnels ou Centrifuge pour la titrisation. Mais ONDO bénéficie d’une meilleure exposition médiatique et d’un jeton liquide, ce qui lui donne un avantage immédiat dans la course à l’adoption.

Un signal fort pour le marché crypto ?

La prise de position d’Arthur Hayes envoie un signal au reste du marché : les RWA ne sont plus une niche expérimentale, mais une tendance appelée à se renforcer. Dans les heures qui ont suivi l’annonce, plusieurs altcoins liés aux RWA comme POLYX ont eux aussi enregistré une hausse de leurs volumes.

Mais ce type d’investissement ne fait pas l’unanimité. Certains observateurs rappellent que Hayes reste un investisseur spéculatif, capable de mouvements rapides. Sa stratégie peut donc amplifier la volatilité à court terme. D’autres soulignent que l’écosystème ONDO reste concentré sur un produit phare (la tokenisation des bons du Trésor) et que sa capacité à se diversifier reste à prouver.

L’événement illustre un tournant. Les figures historiques de la crypto s’impliquent désormais dans des projets qui font le lien avec la finance traditionnelle. L’essor des RWA semble être une autre voie majeure de croissance pour l’écosystème.

Pour aller plus loin sur le sujet :