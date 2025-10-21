Solana sur le point d’exploser ? Ce signal technique annonce un rallye de +40 %

Après une correction rapide jusqu’à 174 $, son cours montre des signes de reprise prometteurs. Solana est à nouveau sous les feux des projecteurs. Pour de nombreux analystes, ce repli était une opportunité de “buy the dip” avant une nouvelle jambe haussière. Mais alors que le marché crypto peine encore à récupérer la liquidité perdue, l’hésitation est à son comble. Faut-il y aller maintenant ?

Un pattern haussier qui attire l’attention des traders

Sous les 180 $, Solana a formé un double bottom, une figure technique souvent annonciatrice de retournement. Le premier creux s’est dessiné autour de 172 $, le second près de 174 $. Cette structure en “W” pourrait propulser le prix vers 250 $ si elle se confirme.

La résistance à 210 $ fait désormais l’objet d’une attention spéciale. En effet, une cassure nette de ce niveau pourrait valider le pattern et déclencher un nouveau rallye. Le cas échéant, on pourrait bien assister à un scénario où la hausse représenterait environ +40 %.

Les indicateurs techniques s’alignent vers un nouveau rallye

Les signaux techniques s’accumulent. Selon John Bollinger, créateur des célèbres Bandes de Bollinger, il est “temps de prêter attention”. Il a récemment observé un W-bottom similaire sur Solana et Ethereum. Or ce schéma est généralement indicateur d’un rebond puissant.

Sur le graphique journalier, les Bandes de Bollinger se resserrent. C’est le signe d’une volatilité en perte de vitesse avant un potentiel changement de direction énorme. D’ailleurs, le RSI indique les prémices d’une cassure haussière, tandis que le MACD s’apprête pour un croisement à la hausse.

Le seuil technique clé reste le passage au-dessus de la moyenne mobile 20 jours, actuellement autour de 200 $. Si les acheteurs parviennent à maintenir le prix au-dessus de la 200 EMA, la tendance court terme pourrait basculer à la hausse de manière durable.

L’intérêt institutionnel pour Solana explose

En parallèle, la demande institutionnelle pour Solana atteint des sommets. D’après CoinShares, les produits d’investissement liés à Solana ont enregistré 156 millions de dollars d’entrées en une semaine.

Un contraste saisissant. Alors que les fonds Bitcoin ont connu 946 millions de dollars de sorties, Solana apparaît comme la grande gagnante des arbitrages institutionnels. Cette dynamique est alimentée par la ferveur autour des ETF Solana, dont l’approbation pourrait marquer un tournant.

Les ETF Solana pourraient déclencher un afflux massif de capitaux

Aux USA, la SEC doit encore se prononcer sur neuf demandes d’autorisation pour des ETF spot Solana, retardés par le shutdown gouvernemental. Alors que les officiels américains suggèrent une sortie de crise proche, le suspense monte autour de ces produits.

Plusieurs observateurs y voient notamment de nombreux points de similitudes avec le lancement des ETF BTC. En d’autres termes, un départ tonitruant de ces produits dérivés qui devraient attirer d’importants flux de capitaux institutionnels.

Un sentiment notamment renforcé par le précédent REX-Osprey Solana Staking ETF. Lancé en juillet dernier, le produit a enregistré plus de 33 millions de dollars de volume dès le premier jour. Il s’agit d’un témoignage de l’appétit croissant des investisseurs pour l’écosystème Solana.

Un contexte favorable toujours sur la corde raide

Gare à la fièvre de l’optimisme. Les analystes rappellent en effet que la zone des 175 $ reste un support critique. Tant que Solana se maintient au-dessus, la configuration reste haussière. En revanche, une cassure sous ce seuil invaliderait le pattern et ramènerait la volatilité.

À court terme, le marché attend la confirmation d’un retour durable au-dessus des 200 $, seuil psychologique et technique à la fois.

Vers un retour de SOL à 250 $?

Tous les éléments convergent : signaux techniques solides, flux institutionnels massifs et attente des ETF. Si la cassure de la ligne de cou se produit, Solana pourrait rapidement viser les 210 $, avant de s’envoler vers les 250 $.

La configuration est explosive. Solana retrouve le rôle de locomotive du marché altcoin. Et cette fois, les taureaux semblent prêts à reprendre le contrôle.

