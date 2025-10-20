Shutdown US : la fin cette semaine ? Les cryptos prêtes pour la reprise

Après trois éprouvantes semaines de paralysie gouvernementale, une brise d’espoir souffle sur Washington DC. C’est Kevin Hassett qui est porteur de la nouvelle. En effet, le conseiller économique de Trump à la Maison-Blanche a suggéré qu’un deal bipartisan pourrait être trouvé sur le budget fédéral d’ici la fin de la semaine. Une nouvelle chaleureusement accueillie par les marchés qui reprennent de la couleur.

Washington retrouve un souffle d’optimisme

Après des jours de blocage, le ton semble enfin changer. Les discussions entre l’administration Trump et les démocrates progressent, même si le compromis reste fragile. Selon Hassett, les négociations “avancent dans la bonne direction”. Toutefois, il n’exclut pas des mesures plus fortes si le dialogue venait à échouer.

Ce regain d’espoir suffit pour réveiller les investisseurs. Les marchés, privés de repères économiques clairs, attendaient un signal de détente politique. Le sentiment général s’améliore, mais la prudence domine encore.

Le blocage paralyse les données économiques clés

Le shutdown a eu un effet de gel immédiat sur la publication des statistiques essentielles. Les rapports du département du Travail, de l’indice des prix à la consommation (CPI) et même les communications de la Réserve fédérale ont été retardés.

En conséquence, les analystes évoluent globalement dans un contexte de navigation à vue. Sans données fraîches, difficile d’évaluer la santé réelle de l’économie américaine. L’incertitude augmente, tout comme la nervosité des marchés. À court terme, cette opacité économique complique les décisions d’investissement.

Impact direct sur le marché crypto

Le monde des cryptomonnaies n’a pas échappé à cette onde de choc. Combinée au manque de visibilité, la baisse de liquidité a lourdement Le manque de visibilité et la baisse de liquidité ont fortement contribué à la chute des prix. Le Bitcoin est même allé frôler les 101 000 $, avant de reprendre des couleurs au fil des nouvelles rassurantes de Washington.

Les altcoins, eux aussi, ont vacillé. La capitalisation totale du marché est passée sous les 3 600 milliards de dollars début octobre, marquée par une série de liquidations record. Les investisseurs institutionnels, en quête de stabilité, préfèrent patienter. Le retour de la confiance politique est désormais la clé d’une reprise durable.

Vers un retour de la confiance ?

La perspective d’un accord à Washington change la donne. Un gouvernement à nouveau opérationnel permettrait la publication des indicateurs manquants, essentiels pour la Réserve fédérale et les marchés mondiaux.

Déjà, Bitcoin montre des signes de reprise. Les traders se repositionnent, misant sur une détente progressive. En parallèle, la rencontre attendue entre Donald Trump et Xi Jinping, prévue au sommet APEC du 31 octobre, alimente l’espoir d’un réchauffement commercial. Si le dialogue entre les deux puissances s’ouvre, les marchés risquent de retrouver un puissant élan haussier.

Deux catalyseurs majeurs à surveiller : Fed et politique américaine

Tout se joue maintenant sur deux fronts. D’abord, Washington, où la fin du shutdown pourrait restaurer la confiance. Ensuite, la Réserve fédérale, dont la prochaine réunion aura lieu dans les jours à venir.

Si la Fed adopte un ton plus accommodant, alors l’économie américaine entre dans une phase d’assouplissement monétaire. Ajoutez à cela la réouverture du gouvernement, et le scénario devient explosif pour les actifs risqués.

Les cryptos, très sensibles aux cycles de liquidité mondiale, pourraient être les grands bénéficiaires de ce double catalyseur. Un dollar dévalué avec des taux d’intérêt plus bas ainsi qu’une meilleure visibilité économique. Au vu du contexte actuel, on pourrait difficilement rêver mieux pour redonner un coup de booster au marché.

En résumé : une reprise fragile, mais pleine de potentiel

Pour les investisseurs, c’est probablement l’heure de l’audace puisque les prochains jours seront déterminants pour la direction du marché. Si les politiques américains arrivent à trouver une issue au shutdown pendant que la Fed vote une nouvelle baisse de taux, il y a fort à parier sur une explosion.

Un scénario déjà fortement anticipé par les investisseurs institutionnels. En effet, 67% d’entre eux annoncent un méga rallye Bitcoin des 3 à 6 prochains mois. Mais la situation peut encore changer. Une rupture des négociations ou un ton trop ferme de la Fed pourraient inverser la dynamique. Pour l’heure, les signaux s’améliorent.

Source : CNBC

