ETH / SOL : John Bollinger prédit une explosion imminente

John Bollinger, l’inventeur du célèbre indicateur de volatilité qui porte son nom, vient de repérer un signal technique rare sur Ethereum et Solana. Le marché retient son souffle. En effet, selon le spécialiste, une explosion haussière pourrait être imminente. Et cette fois, tous les regards se tournent vers ces deux altcoins.

Le créateur des Bollinger Bands tire la sonnette d’alarme

Dans une récente analyse, Bollinger a identifié des “W bottoms” en formation sur les graphiques d’Ether (ETH) et de Solana (SOL). Ces figures, connues pour annoncer des retournements haussiers, traduisent souvent un regain d’intérêt acheteur. Une configuration qui permet souvent aux altcoins comme Wepe de réaliser des explosions spectaculaires.

En clair, le marché semble se préparer à un mouvement d’ampleur. Ethereum évolue actuellement autour de 4 000 $, après avoir rebondi deux fois sur la zone clé des 3 700 $. Solana suit un schéma similaire. Un double creux autour de 175 $, puis une reprise progressive vers 190 $. “Il va bientôt être l’heure de se montrer particulièrement vigilant ”, a glissé Bollinger sur X. Une phrase courte, mais lourde de sens pour ceux qui se souviennent du dernier signal similaire.

Les signaux techniques se renforcent sur Ethereum et Solana

Les traders confirment que la configuration des Bandes de Bollinger sur ETH et SOL est proche d’un point de rupture. Lorsque la volatilité se compresse aussi longtemps, une expansion brutale s’ensuit presque toujours. Et cette fois, la pression semble orientée vers le haut.

Sur Ethereum, les acheteurs ont défendu les 3 700 $ à deux reprises, une zone devenue un support majeur. Du côté de Solana, le marché a déjà testé le bas du canal haussier avant de rebondir avec vigueur.

Les deux actifs montrent donc une accumulation latente d’élan. Un schéma de calme avant la tempête, typique des phases d’accumulation qui précèdent les rallyes.

Bitcoin reste le maillon manquant du puzzle

Pour autant, le tableau n’est pas complet. Le Bitcoin reste la clé du marché. L’actif roi a connu une chute rapide jusqu’à 104 000 $ avant de rebondir vers 111 000 $ se présentant tout doucement en face de résistances majeures.

Les Bandes de Bollinger sur le BTC se sont élargies ces dernières semaines, signe que la volatilité revient. Certains analystes y voient le prélude d’un grand mouvement, à la hausse comme à la baisse.

Par exemple, Sykodelic rappelle que la moyenne mobile simple à 50 semaines reste un repère fiable. À chaque contact avec cette courbe depuis 2023, Bitcoin a rebondi avec force, malgré la panique ambiante.

Retour vers le passé ?

En juillet 2024, Bollinger avait lancé un avertissement similaire : “Il est temps de faire attention.” Quelques mois plus tard, Bitcoin doublait de valeur, passant de 55 000 $ à plus de 100 000 $.

Aujourd’hui, le contexte est différent mais les conditions techniques se ressemblent. Les bandes se compriment, le sentiment reste fragile, et la liquidité se prépare à se déplacer. Ce cocktail, typique des “volatility squeezes”, annonce souvent une explosion de prix.

Marchés sous tension et l’heure de l’audace

Les investisseurs expérimentés savent qu’un “W bottom” n’est jamais garanti. Le signal doit encore être confirmé par une cassure nette des résistances. Mais les indices s’accumulent : ETH et SOL pourraient être les premiers à s’envoler si le scénario de Bollinger se répète.

La leçon du moment ? Rester attentif, ne pas paniquer, et surveiller de près la volatilité. Comme en 2024, “le calme précède les hostilités ”. Et dans le monde des cryptomonnaies, ceux qui savent attendre sont souvent les premiers servis.

