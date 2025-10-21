ChatGPT-5 dévoile trois cryptos pour devenir millionnaire en 2026

Le marché crypto reprend timidement des couleurs après une période de tension notable. Mais alors que les regards commencent tout doucement à être porteur d’espoir, la question des meilleurs altcoins refait surface. Sur la base de la trajectoire, nous avons demandé à ChatGPT-5 de repérer trois cryptomonnaies capables faire des millionnaires dès le début 2026. Le verdict ? Trois profils très différents : un memecoin déchaîné, une pépite DeFi innovante et un pilier technologique confirmé.

MaxiDoge (MAXI) ou le pari de la démesure

MaxiDoge incarne la folie douce de l’univers des memecoins. Inspiré du Dogecoin, il en reprend l’humour, mais avec une ambition plus musclée. Bâtir une communauté virale autour d’un écosystème complet, rentable et qui carbure à la volatilité.

Le projet mise sur la puissance des réseaux sociaux, l’adhésion des investisseurs particuliers et un système de récompenses pensé pour encourager le staking à long terme. Les premiers chiffres de sa prévente ont montré un engouement certain. Sa communauté grossit à vue d’œil, portée par un marketing savamment dosé et une promesse : faire du « fun » une opportunité financière.

Mais la route reste périlleuse. Comme tout memecoin, MaxiDoge repose sur la confiance collective, la viralité et la chance d’un timing parfait. MaxiDoge peut transformer une petite mise en un jackpot. Mais c’est un jeu de haut vol, où l’adrénaline prime sur la raison. À n’envisager que comme une position spéculative à fort rendement mais ultra risquée.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Hyperliquid (HYPE) : outsider technologique de la DeFi

En quelques mois, la plateforme Hyperliquid a vu exploser ses volumes de transactions. Au quotidien, ce sont plusieurs milliards de dollars qui transitent sur ses marchés perpétuels, dopés par une communauté de traders actifs et une liquidité en pleine expansion.

Bien évidemment, $HYPE bénéficie directement de cette activité. Etant au cœur du fonctionnement de l’écosystème, l’augmentation des volumes d’échange accroît mécaniquement la pression acheteuse. Ainsi, au-delà de la viralité des réseaux sociaux, il existe un mécanisme organique qui garantit l’appréciation du jeton.

Tout ceci est rendu possible par l’architecture modulaire du réseau. Celui-ci permet en effet à des tiers de déployer un marché perpétuel via le Staking de HYPE. Une contribution supplémentaire à cette économie interne dans laquelle l’évolution du réseau se traduit mécaniquement par une hausse de la demande en token.

Si cette tendance se poursuit, HYPE pourrait devenir le “Uniswap des dérivés”. La référence des infrastructures DeFi axées sur la performance.

Solana (SOL) : la force tranquille du Web3

L’adoption de Solana se lit dans ses chiffres : volumes d’échanges en forte hausse, capitalisation dépassant les cent milliards de dollars, et TVL (valeur totale verrouillée) qui progresse trimestre après trimestre.

En termes de cours, le SOL affiche une progression très mature pour un projet aussi jeune. En effet, les crises techniques et de liquidité qui se sont suivies ont prouvé la résilience du projet. Une démonstration de force qui a permis d’attirer de nouveaux flux. Grâce à cela, son marché spot affiche une profondeur remarquable. Il est notamment soutenu par une forte présence institutionnelle et un engouement croissant pour ses applications.

Avec une activité transactionnelle parmi les plus élevées du secteur, Solana consolide un modèle économique durable. A l’instar de Hyperliquid, un modèle dans lequel l’adoption du projet entraîne de facto une augmentation de la demande du jeton natif.

Si la tendance actuelle se maintient, Solana pourrait franchir de nouveaux sommets au cours des prochains cycles. Les projections pour 2026 oscillent entre 300 $ et 500 $, voire plus dans un scénario de marché haussier avec un profil de risque assez maîtrisé.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :