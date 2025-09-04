Solana dépasse Bitcoin : vers un bull run (+200%) comme Ethereum ?

Solana démarre septembre sur les chapeaux de roue là où Bitcoin marque le pas à 110 000 $. En effet, SOL s’envole de 33% en quelques semaines dans ce qui semble être le prélude d’une altsaison. Un mouvement aux fondamentaux solides avec 2,6 milliards de flux institutionnels potentiels et des un nouveau lot d’ETF en attente.

Solana, grand gagnant de l’été

Depuis début août, Solana (SOL) prend tout le monde de court. Le jeton a bondi de 33 %, loin devant Bitcoin et Ethereum en termes de performance. Face au BTC, la hausse atteint 34 % en un mois. Mieux encore, SOL a gagné 14 % contre l’ETH depuis la mi-août.

Derrière ce rallye, un mouvement de rotation dont Ethereum a profité un moment. En fait, les investisseurs ont profité de la hausse des cours pour réaliser des bénéfices sur leurs positions Bitcoin et Ethereum. Ces derniers sont en train de réinjecter cette liquidité dans des altcoins à fort potentiel. Et Solana apparaît comme le principal bénéficiaire de cette rotation.

Un afflux massif de capitaux en préparation

Pour Jeff Dorman, CIO d’Arca, Solana est “la position « Long » la plus évident du moment pour un trader”. Son raisonnement repose sur un parallèle avec Ethereum. Plus tôt cette année, l’ETH a bondi de près de 200 % grâce à un cocktail de facteurs. En effet, l’adoption accrue des stablecoins, afflux de capitaux via les ETF et appétit des fonds de trésorerie crypto (DATs) en ont renforcé l’attrait.

Solana pourrait bien répliquer ce scénario. Et pour cause, plusieurs trésoreries digitales spécialisées lèvent actuellement des fonds qui pourraient injecter jusqu’à 2,6 milliards $ dans SOL courant septembre. À cela s’ajoutent les demandes d’ETF au comptant déposées par des géants comme Fidelity et VanEck, avec des décisions attendues d’ici la fin de l’année.

Dans le prolongement du parallèle Ethereum, son marché ETF a grimpé de 200 % grâce à environ 20 milliards d’entrées. Par conséquent, l’impact de 2,6 milliards sur un actif dont la capitalisation ne représente encore qu’un cinquième de l’ETH pourrait être spectaculaire.

Des signaux techniques et fondamentaux

En réalité, le regain d’intérêt dont jouit SOL en ce moment, va bien au-delà de cette seule perspective. D’autres annonces concrètes viennent en effet booster la hype.

Galaxy Digital, coté au Nasdaq, a choisi de tokeniser ses actions sur la blockchain Solana. De plus, la mise à jour Alpenglow promet d’améliorer la vitesse de transaction et la finalité, renforçant l’argument technologique du réseau.

Concernant les flux de transaction, Sergei Gorev de YouHodler note une intensification des mouvements de capitaux vers Solana. Il paraît désormais clair que l’actif que l’actif intéressent davantage les investisseurs institutionnels. Et plus particulièrement ceux en quête de liquidité et de projets solides au-delà du classique duo BTC/ETH.

Bitcoin et Ethereum vers un trio avec SOL

Alors que Bitcoin stagne autour de 110 000 $ et qu’Ethereum consolide après ses récents sommets, Solana offre une dynamique différente. BTC conserve son rôle de réserve numérique et ETH reste le pivot de la DeFi, mais SOL incarne aujourd’hui la croissance agressive.

Cette différence de profil attire un nouvel éventail d’investisseurs. Certains y voient le “Ethereum de 2021”. Un réseau déjà fonctionnel, mais encore capable de surprendre par sa vitesse d’adoption.

Un scénario à +200 % vraiment crédible ?

Répéter l’exploit d’Ethereum n’est pas garanti. En fait, le marché reste dépendant de décisions réglementaires et de la santé globale de la liquidité mondiale. Néanmoins, la combinaison d’ETF potentiels, de flux institutionnels et d’un écosystème en expansion donne à Solana une fenêtre de tir unique.

Si le support des 200 $ tient, une nouvelle jambe haussière pourrait rapidement propulser SOL vers 250 $, puis viser la zone des 300 $. Un scénario de multiplication par 2 voire par 3 n’est plus jugé irréaliste par les analystes.

Solana en position de force

Solana ne se contente plus d’être un outsider. Sa performance récente, la perspective d’un afflux de capitaux massifs et les avancées techniques de son réseau en font l’actif le plus scruté de septembre.

La question n’est plus seulement de savoir si Solana peut tenir sa place face à Bitcoin et Ethereum. A vrai dire, le prochain bull run ne passerait-il pas par lui. Et au vu des signaux actuels, la probabilité d’un scénario à +200 % gagne chaque jour en crédibilité.

Source : Tradingview

