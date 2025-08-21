Une baleine Bitcoin vend 76 M$ après 7 ans pour miser tout sur Ethereum

Un mouvement inattendu secoue la sphère crypto. Une baleine Bitcoin OG, détenteur de plus de 14 800 BTC accumulés il y a sept ans, vient de vendre une partie de son trésor. Montant de la transaction : 670 BTC, soit près de 76 millions de dollars. Toutefois, ce n’est pas tant la vente qui intrigue, mais plutôt la suite. L’intégralité des fonds a été repositionnée sur Ethereum.

Un pari massif sur l’Ether, avec levier

Actuellement, la plupart des whales historiques s’accrochent à leur Bitcoin ou le déplacent discrètement vers des structures comme Galaxy Digital. Ce pari ouvertement pro-Ether marque donc une rupture symbolique.

Selon les données rapportées par Lookonchain, la baleine concernée a ouvert quatre positions longues sur l’ETH. En tout, 68 130 tokens ont été achetés, pour une entrée moyenne autour de 4 300 $. La manœuvre est audacieuse. En effet, trois positions sont accompagnée d’un levier x10. La dernière quant à elle, fait l’objet d’un levier plus modéré de x3.

Mais le marché n’a pas tardé à tester cette conviction. Quelques heures après ces achats, l’Ether a chuté jusqu’à 4 080 $, rapprochant dangereusement trois des positions de leurs prix de liquidation, autour de 3 700 $. Preuve que même les whales ne sont pas à l’abri de la volatilité.

Ethereum attire de nouveaux profils

Cette baleine n’est pas seul à parier sur l’ETH. Plusieurs signaux confirment un regain d’intérêt institutionnel. Deux portefeuilles liés à de grandes entités ont récemment accumulé 9 044 ETH chacun, soit environ 38 millions de dollars.

De son côté, BitMine Immersion Technologies, une entreprise historiquement centrée sur Bitcoin, a renforcé sa trésorerie avec 52 475 ETH supplémentaires. Une opération qui porte son stock total à 1,52 million d’ETH valorisés à 6,6 milliards $.

En parallèle, des baleines plus nerveuses ont fait le choix de la liquidation. Près de 34 000 ETH ont été vendus dans la panique lors d’un repli récent, preuve que le marché reste traversé par des forces contraires.

Bitcoin : des anciens bougent aussi

Le repositionnement de cette baleine vers l’ETH intervient alors que plusieurs détenteurs historiques de Bitcoin réapparaissent. Quelques semaines plus tôt, l’un des premiers portefeuilles de l’ère Satoshi a transféré 80 201 BTC après 14 ans de sommeil. Un autre, plus modeste mais toujours significatif, a réveillé 1 042 BTC après six ans d’inactivité.

A wallet transferred 1,042 $BTC($122.54M) to a new wallet 20 minutes ago after being dormant for 6 years.



This wallet received 1,042 $BTC($9.12M at the time) from Braiins Mining and Xapo Bank 6 years ago, when the price of $BTC was $8,746.https://t.co/BLsel9fBf7 pic.twitter.com/1RMAJtzzyq — Lookonchain (@lookonchain) July 16, 2025

Depuis 2017, les données montrent que les baleines possédant plus de 10 000 BTC réduisent progressivement leurs positions. Un signe, selon certains analystes, que le marché arrive à maturité. Les anciens cèdent la place à de nouveaux entrants institutionnels.

Analyse : un pari qui dépasse le trading

Ce repositionnement ne peut être vu uniquement comme une opération spéculative. Il révèle aussi un glissement de perception. Pour la première fois, une baleine OG choisit de privilégier l’ETH au détriment du BTC, et de manière publique. Pourquoi ? Parce qu’Ethereum offre une combinaison unique :

un rendement natif via le staking,

une utilité croissante dans la DeFi et les smart contracts,

et une narrative renouvelée autour de la confidentialité et des zero-knowledge proofs.

Côté Bitcoin, la force reste la rareté et le statut de réserve numérique. Mais pour certains investisseurs, la dynamique de croissance se trouve désormais ailleurs.

Un signal fort pour Ethereum

La vente de 76 millions $ de Bitcoin au profit d’Ethereum est plus qu’un simple trade. C’est un signal fort envoyé au marché. Même si les positions de la baleine sont exposées au risque de liquidation, le choix stratégique est clair.

Ethereum attire désormais les capitaux de long terme, y compris ceux qui ont bâti leur fortune sur le BTC. À court terme, ce pari reste fragile et la volatilité peut faire mal. Mais sur le plan symbolique, il ouvre une brèche. L’ère où Bitcoin était l’unique horizon des baleines touche peut-être à sa fin.

Source : Lookonchain

Pour aller plus loin sur le sujet