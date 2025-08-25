SOL dépasse les 200 dollars : les memecoins vont bientôt exploser à la hausse ?

Solana est l’une des plus importantes blockchain de l’industrie crypto. À la sixième position, valorisé à hauteur de 105 milliards de dollars, ce projet bénéfice d’une forte traction et parvient à attirer de nouvelles liquidités ces derniers mois. SOL étant en bonne posture, est-ce le moment idéal pour que les memecoins décollent ? Faisons le point

Snorter bot : le meilleur projet de l’écosystème Solana pour les memecoins

Le marché des bots de trading est en pleine croissance. Avec la démocratisation de la DeFi, la multiplication des blockchains et memecoins, les utilisateurs sont à la recherche de nouvelles solutions pour s’exposer au marché. Ainsi, des outils orientés vers l’automatisation des échanges plaisent à un grand nombre d’investisseurs.

Snorter Bot, développé sur Solana, est une solution idéale pour échanger des memecoins, mais pour quelle raison ? Avec les frais les plus bas, la protection contre les MEV et honeypots et l’exécution en temps réel des transactions, il se distingue des concurrents tels que Maestro ou Banana Gun.

$SNORT est le jeton natif de ce produit, et ouvrira la voie à des fonctionnalités supplémentaires : algorithmes de trading, partenariats DeFi, API de trading, dashboard et bien plus encore. Avec près de 3,5 millions de dollars de fonds levés, ne passez pas à côté de cette opportunité et découvrez de quelle manière en acheter.

SOL dépasse les 200 dollars : en route vers l’ATH

Temporairement, Solana a dépassé les 200 dollars. En difficulté sous cette zone de résistance depuis le mois de juillet, le cours s’est fait rejeter à trois reprises sur ce niveau. Ayant opéré en 2024 comme une résistance avant d’être un support, est-ce que le cours parviendra à s’en affranchir ?

L’action du prix débouche sur une tendance haussière, les creux et sommets étant ascendants depuis plusieurs semaines. En ayant une telle dynamique sur l’unité de temps 3D, cela est très positif pour les prochains jours.

Si SOL arrive à franchir la zone actuelle, il devrait se diriger très rapidement vers les 260 dollars (dernière résistance avant l’ATH à 295 dollars). Pour cela, les acheteurs doivent se manifester rapidement, et sortir de cette zone de latéralisation sous résistance.

Solana, une blockchain indispensable pour le marché crypto ?

Blockchain indispensable pour l’industrie ? Au fur et à mesure des années, Solana s’est fait une place comme l’un des projets les plus importants de l’écosystème.

Mettant un terme aux nombreuses critiques avec l’amélioration de son infrastructure pour réduire les pannes, le nombre de TPS atteint un record et permet enfin à Solana de se positionner comme une solution de choix à destination des institutionnels.

Reconnu comme le hub des memecoins en raison des launchpads comme Pump.fun ou LetsBonk, les volumes d’échange ont effectivement explosé l’année dernière et la capitalisation du secteur s’est approché des 130 milliards de dollars. « Bis repetita » pour le Q4 2025 ?

Seul l’avenir nous dira si le marché se portera mieux. Quoi qu’il en soit, c’est la hausse de SOL que les memecoins attendent pour décoller. $WIF, $FARTCOIN ou $PENGU. Ainsi, tous sont sur la ligne de départ pour les prochains mois.

