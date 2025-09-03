SOL, XRP, DOGE, PENGU… des dizaines d’ETFs crypto sont en attente à la SEC

C’est la file d’attente à la SEC. Selon les informations de Bloomberg il y aurait environ une centaine de demandes pour des ETfs cryptos en attente sur le bureau de la SEC. SOL, XRP, DOGE, PENGU… tous ces ETFs concernent des altcoins, et la réponse est attendue pour octobre 2025. S’ils sont acceptés, cela pourrait relancer la machine et nous offrir un Q4 spectaculaire…

Une file d’attente record à la SEC

Pour la première fois de son histoire, la SEC doit rendre son verdict sur pas moins de 92 dossiers concernant des ETFs spot sur plusieurs altcoins.

Le Bitcoin et L’Ethereum étant déjà approuvé, ces produits financiers sont basés sur : XRP, SOL, DOGE, AVAX, LITE, ADA, APT, SUI. Et plus surprenant encore, certaines memecoins comme TRUMP, BONK et PENGU sont aussi en lice.

Pour rappel, afin qu’un ETF soit accepter aux U.S, il faut que l’émetteur dépose un formulaire S-1 puis un formulaire 19b-4 qui explique clairement les règles du jeu que respectera l’actif. La SEC a légalement le droit de repousser sa prise de décisions, ce qui tombe entre 8 et le 23 octobre pour la plupart des dossiers déjà déposé.

Les ETFs Solana en première ligne

Ce sont les ETF Solana qui ont lancé le mouvement. VanEck a été parmi les premiers à dégainer, en soumettant dès juin un prospectus pour le VanEck Solana ETF. Fin août, c’est Fidelity qui a déposé un formulaire S-1 pour son Solana Fund, rapidement suivi de plusieurs amendements. Ensuite, suivent Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise et 21shares.

Ce qui frappe, c’est leur coordination : ils ont tous répondu à une demande d’amendement en même temps fin aout. Ce qui, pour les experts, laisse penser à des échanges réguliers avec la SEC. Solana est aujourd’hui la deuxième blockchain par volume, juste derrière Ethereum, et si un ETF venait à être approuvé, ce serait une première pour une « Alt Layer 1 »

XRP la coqueluche de wall street ?

Même si les demandes pour Solana ont initié le mouvement, c’est bien XRP qui fait le plus parler de lui. 11 ETF XRP seraient en attente. Grayscale, 21Shares, Bitwise, Canary Capital, WisdomTree, CoinShares, Franklin Templeton, Rex & Osprey, Volatility Shares… c’est simple, tous les géants s’y mettent. Le XRP ne gagne pas que Wall Street, sur les réseaux, le XRP est le token qui a le plus fait parler de lui en 2025.

Ce qui explique cet engouement pour XRP c’est surtout sa situation juridique. Ripple, en procès constant contre la SEC depuis 2023, a enfin reçu une décision en sa faveur. Ce qui a propulsé le prix du token.

DOGE, PENGU, TRUMP, BONK… Les memecoins a Wall Street ?

Mais les ETFs qui surprennent le plus sont ceux sur les memecoins. XRP et SOL ont des fondamentaux solides… mais ce n’est pas le cas des memecoins. Wall Street aurait-il envie de rejoindre le jeu du Pump & Dump ?

Ça parait fou, mais la tendance est bien réelle. Après tout, si Bitcoin et Ethereum ont leurs ETF spot, pourquoi ne pas permettre à tout le monde de miser aussi sur les projets les plus viraux du marché crypto ? Même si ces ETFs ont moins de chances d’être approuvés, ils montrent quand même quela frontière entre finance en costume et celle des degens est en train de s’effacer.

TOKEN6900, pour les amateurs d’absurdes

Avoir des memecoins cotés en bourse, c’est lunaire certes, mais pas aussi lunaires que Token6900. Token6900 est une nouvelle memecoin en pleine phrase de prévente. Le principe est simple : jouer sur les codes du SPX6900 et… c’est tout.

Source : Bloomberg

