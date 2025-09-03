Solana à 1 000 dollars ? Cette narrative peut faire exploser SOL avant 2026

Serait-ce possible de voir le jeton de cette blockchain atteindre un prix à quatre chiffres ? Bien que cela puisse paraitre trop important, certains narratives accélèrent le rythme et deviennent inévitable. Les RWA n’ont jamais été aussi présents sur la blockchain, et au regard des dernières annonces, cela devrait évoluer en ce sens. Ainsi, les planètes s’alignent pour le cours de SOL ? Faisons le point.

Real-World Assets : la révolution crypto qui se développe à toute vitesse

La blockchain Solana continue d’attirer les institutionnels. Ce mercredi 3 septembre, Galaxy Digital a annoncé la tokenisation de ses actions auprès de la SEC pour déployer des RWA, directement sur Solana.

NEW: GALAXY DIGITAL TO TOKENIZE ITS SEC-REGISTERED SHARES ON SOLANA IN KEY RWA MOVE – PER THE BLOCK pic.twitter.com/yiuZRU4jnl — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) September 3, 2025

En parallèle, l’entreprise Fosun Wealth Holdings s’intéresse également à Solana parmi certaines blockchains. Cette dernière devrait voir l’émergence d’actions tokenisés de la société Sisram Medical.

Hong Kong-based Fosun Wealth Holdings has tokenized Hong Kong-listed shares of Israeli medical technology company Sisram Medical, valued at $328 million, deployed through Vaulta, Solana, Ethereum, and Sonic. https://t.co/246AXDhUZ1 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 3, 2025

Quelques mois plus tôt, ce fut le groupe R3 qui annonça une collaboration avec Solana, connectant la blockchain Corda pour la tokenisation d’actifs réglementaires en conservant des exigences en matière de conformité. Dans les clients R3, on retrouve notamment HSBC, Bank of America ainsi que la MAS (Monetary Authority of Singapore).

Un écosystème solide aux acteurs multiples

Solana est à son pic d’activité pour les real-world assets. Les données Messari, remontant à juillet dernier, pointent du doigt un marché qui ne cesse d’accueillir de nouveaux acteurs. Par exemple, pour la tokenisation on-chain d’equities, on retrouve des acteurs comme Kraken, Ondo Finance, xStocks ou SuperState.

Lorsqu’on se penche sur d’autres données on-chain, nous pouvons constater une croissance stable depuis le mois d’avril. Avec 92 RWA différents, et près de 70 000 holders, le marché s’apprête à dépasser une capitalisation de 500 millions de dollars sur Solana. Toujours plus de liquidités, ce qui favorise indirectement la croissance du SOL à long terme.

Certaines actions font progressivement leur apparition. Avec Backed Finance, nous retrouvons désormais sur la blockchain des entreprises comme Tesla, Nvidia, Microstrategy ou Alphabet. Cela témoigne d’un fait marquant : progressivement, dans la DeFi, les particuliers accèdent à de nouveaux véhicules d’investissement, la finance devient plus accessible et transite progressivement vers un écosystème orienté sur la transparence.

À l’approche de la fin d’année, ce sont de nouvelles perspectives qui prennent place pour le développement de la finance décentralisée, une nouvelle « guerre » entre les plus importantes blockchains du marché.

À ce jour, devant Solana, nous retrouvons sans surprise la blockchain ethereum, avec 52 % de parts de marché. Mais, contre tout attente, nous retrouvons Polygon ainsi que le Layer 2 ZKsync. Ces deux projets, perdant en attractivité vis-à-vis de leur TVL, parviennent cependant à attirer des capitaux institutionnels.

En effet, à eux deux, ils cumulent plus de 3,5 milliards de dollars de valorisation en RWA. Ce qui est sept fois supérieur à Solana. Cette concurrence n’est probablement que le début, ce qui poussera inévitablement les projets à faire preuve d’innovation pour inciter les utilisateurs, et surtout les institutionnels, à opter pour leur réseau.

