Solana séduit désormais les investisseurs institutionnels. Treize entreprises possèdent plus de 1,72 milliard de dollars en SOL, soit près de 1,44 % de l’offre en circulation. Cette percée confirme l’entrée de l’actif dans la cour des grands et relance le débat sur son potentiel face à Bitcoin et Ethereum.

Treize entreprises misent sur Solana

Treize sociétés cotées et fonds spécialisés détiennent désormais 8,27 millions de SOL, pour une valeur d’environ 1,72 milliard de dollars. Parmi elles, Sharps Technology Inc. (3,4 M SOL), Upexi Inc. (2 M SOL) et DeFi Development Corp. (1,42 M SOL) comptent parmi les plus exposées.

Au total, ces holdings représentent 1,44 % de l’offre en circulation. Ce poids n’est pas anodin : il place Solana dans une logique d’accumulation corporate déjà bien connue sur Bitcoin et Ethereum. En s’invitant dans les bilans d’entreprises, SOL gagne en légitimité et sort du statut d’altcoin “communautaire”.

Pourquoi Solana séduit les institutionnels

La technologie est son premier argument. Solana offre des transactions rapides, validées en moins d’une milliseconde, et des frais dérisoires. Pour des sociétés intéressées par un usage opérationnel ou par un simple actif performant, l’équation est séduisante.

Son écosystème est également en forte expansion. La valeur totale verrouillée (TVL) dépasse désormais 11 milliards de dollars, en hausse de 30 % sur un trimestre. Des protocoles comme Jupiter et Kamino Finance en sont les moteurs, tandis que le volume sur DEX rivalise parfois avec celui d’Ethereum.

S’y ajoute un rendement de staking attractif, autour de 6 à 7 % annuel, qui pèse lourd dans la balance pour des trésoreries en quête de revenus passifs. Enfin, Solana attire de plus en plus de projets liés aux stablecoins et aux NFT, ce qui renforce son rôle d’infrastructure polyvalente et son image auprès des acteurs traditionnels.

Impact sur le marché et perspectives

Le fait que 1,44 % de l’offre totale soit immobilisée par des entreprises réduit mécaniquement la liquidité disponible. Cette raréfaction alimente une pression haussière, surtout si d’autres sociétés suivent le mouvement.

À court terme, le seuil des 250 dollars constitue une résistance clé. Son franchissement ouvrirait la voie vers 300 dollars, porté par l’afflux institutionnel. Mais plus que la perspective immédiate, c’est la dynamique de fond qui compte : l’intégration de Solana dans des bilans d’entreprises lui confère une nouvelle légitimité.

Comparé à Bitcoin et Ethereum, Solana reste encore marginal en volume absolu. Mais la tendance est claire : l’adoption corporate s’élargit et pourrait déclencher un effet boule de neige. Dans un marché où les flux institutionnels dictent une grande partie de la tendance, chaque pourcentage supplémentaire d’offre captée peut peser sur le prix.

Solana entre ainsi dans une nouvelle phase. Soutenu par Wall Street, il n’est plus seulement porté par les traders ou la communauté DeFi : il devient un actif stratégique pour des sociétés cotées. Si cette dynamique s’intensifie, la raréfaction de l’offre pourrait accélérer un scénario haussier. Les prochains mois diront si Solana peut consolider sa place non plus seulement comme un outsider, mais comme l’un des piliers de l’écosystème crypto.

