BTC $108,562.95 -3.89%
ETH $3,847.70 -4.49%
SOL $184.26 -5.25%
PEPE $0.0000068 -5.51%
SHIB $0.0000099 -4.54%
DOGE $0.19 -4.91%
XRP $2.40 -4.01%
Cryptonews Prédictions de prix

Shutdown US : les marchés parient sur un record de durée, la volatilité guette

Auteur
Julien Leroy
Auteur
Julien Leroy
À propos de l'auteur

Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

À Washington, le shutdown fédéral s’installe. Les marchés de prédiction évaluent désormais une durée supérieure à 40 jours, ce qui flirterait avec un record historique. Les investisseurs mesurent l’impact d’un éventuel trou noir statistique si les publications officielles sont retardées.

Shutdown : vers un record ? Ce que disent les baromètres

Les prediction markets signalent une paralysie qui pourrait durer plus de 40 jours. Polymarket et Kalshi « pricent » cette trajectoire depuis le début de semaine, avec une moyenne qui grimpe vers 44 jours.

Dans les faits, la situation approche déjà du deuxième plus long shutdown de l’histoire récente, sans fenêtre claire d’accord budgétaire. Cela pourrait bien atteindre un nouveau record.

Par ailleurs, le précédent 2018–2019 reste la référence, avec 35 jours de blocage. Les estimations de coûts macro varient largement, mais l’ordre de grandeur se chiffre en milliards par semaine selon les analyses reprises par la presse et les agences. À ce stade, le message clé est simple : plus la paralysie s’éternise, plus l’impact se cumulera sur la confiance et la dépense publique.

Marché : volatilité contenue, visibilité réduite

Ce matin, le bitcoin se traite près de 108 200 $, avec un plus haut intraday à 113 925 $ et un plus bas à 107 538 $. Ether évolue autour de 3 855 $ après un sommet à 4 106,47 $. Pour l’instant, la volatilité reste contenue, cependant la visibilité se réduit si les statistiques gouvernementales sont reportées. Les fourchettes ont alors tendance à s’élargir, notamment lorsque les desks disposent de moins de repères macro.

Un facteur amortisseur pourrait jouer. Le 21 octobre, les spot ETFs Bitcoin US ont enregistré +477,2 M$ d’entrées nettes, menés par IBIT et ARKB. Ce flip en positif, qui survient après quatre séances rouges, a servi de coussin face aux mèches baissières. Néanmoins, un seul point de données ne suffit pas. Le marché regardera la persistance des entrées sur J+1/J+2 pour valider un changement de régime.

Scénarios 30/40/50+ jours : quels jalons et quels actifs ?

D’abord, les jalons politiques. Le calendrier des négociations au Congrès, les signaux de la Maison Blanche et les compromis budgétaires seront décisifs.

Si la barre des 40 jours est franchie, on bascule dans une phase record, avec un effet multiplicateur sur la confiance. Les actifs à surveiller restent classiques : T-Notes, dollar, or et crypto, avec des corrélations susceptibles de tourner selon les flux.

Ensuite, la liquidité. Les desks suivent les spreads, la basis et le funding pour jauger le levier. Une montée du levier dans un environnement d’information parcellaire augmente le risque de squeeze. Dans les faits, la majorité des gérants préfèrent réduire l’exposition directionnelle et alléger le bêta tant que l’incertitude politique s’accroît. Ce positionnement peut changer rapidement si un accord se profile.

Snorter : capter les cassures quand l’incertitude s’installe

Quand les statistiques officielles se taisent et que les prédictions misent sur un shutdown prolongé, l’intraday devient central. Snorter centralise alertes en temps réel, cassures/retests et lecture des carnets pour aider à garder la main sur les zones clés (supports, résistances, VWAP, poches de liquidations).

On pose ses niveaux, et l’application notifie où la liquidité se déplace et quand le flux bascule. L’objectif : éviter le sur-levier, prioriser des setups liquides et décider plus vite quand réduire, couper ou re-entrer. Ni promesse de gains, ni conseil en investissement : Snorter sert à structurer le risk management lorsque l’info publique ralentit et que l’incertitude monte.

Snorter

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,868,101,661,883
-2.23
Cryptos en tendance
Dans l'article
Bitcoin
BTC
$108,563
3.89 %
Bitcoin

Plus d'articles

Prédictions de prix
155 ETF crypto en attente : la liste complète des 35 tokens concernés (SOL, XRP, LTC, AVAX…)
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-10-22 16:00:00
Actualités Blockchain
Hong Kong approuve le premier ETF SOL spot : en route vers les 300 dollars ?
Jürgen Hoffmann
2025-10-22 16:00:00
Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs