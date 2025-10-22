Shutdown US : les marchés parient sur un record de durée, la volatilité guette

À Washington, le shutdown fédéral s’installe. Les marchés de prédiction évaluent désormais une durée supérieure à 40 jours, ce qui flirterait avec un record historique. Les investisseurs mesurent l’impact d’un éventuel trou noir statistique si les publications officielles sont retardées.

Shutdown : vers un record ? Ce que disent les baromètres

Les prediction markets signalent une paralysie qui pourrait durer plus de 40 jours. Polymarket et Kalshi « pricent » cette trajectoire depuis le début de semaine, avec une moyenne qui grimpe vers 44 jours.

Dans les faits, la situation approche déjà du deuxième plus long shutdown de l’histoire récente, sans fenêtre claire d’accord budgétaire. Cela pourrait bien atteindre un nouveau record.

Par ailleurs, le précédent 2018–2019 reste la référence, avec 35 jours de blocage. Les estimations de coûts macro varient largement, mais l’ordre de grandeur se chiffre en milliards par semaine selon les analyses reprises par la presse et les agences. À ce stade, le message clé est simple : plus la paralysie s’éternise, plus l’impact se cumulera sur la confiance et la dépense publique.

Marché : volatilité contenue, visibilité réduite

Ce matin, le bitcoin se traite près de 108 200 $, avec un plus haut intraday à 113 925 $ et un plus bas à 107 538 $. Ether évolue autour de 3 855 $ après un sommet à 4 106,47 $. Pour l’instant, la volatilité reste contenue, cependant la visibilité se réduit si les statistiques gouvernementales sont reportées. Les fourchettes ont alors tendance à s’élargir, notamment lorsque les desks disposent de moins de repères macro.

Un facteur amortisseur pourrait jouer. Le 21 octobre, les spot ETFs Bitcoin US ont enregistré +477,2 M$ d’entrées nettes, menés par IBIT et ARKB. Ce flip en positif, qui survient après quatre séances rouges, a servi de coussin face aux mèches baissières. Néanmoins, un seul point de données ne suffit pas. Le marché regardera la persistance des entrées sur J+1/J+2 pour valider un changement de régime.

Scénarios 30/40/50+ jours : quels jalons et quels actifs ?

D’abord, les jalons politiques. Le calendrier des négociations au Congrès, les signaux de la Maison Blanche et les compromis budgétaires seront décisifs.

Si la barre des 40 jours est franchie, on bascule dans une phase record, avec un effet multiplicateur sur la confiance. Les actifs à surveiller restent classiques : T-Notes, dollar, or et crypto, avec des corrélations susceptibles de tourner selon les flux.

Ensuite, la liquidité. Les desks suivent les spreads, la basis et le funding pour jauger le levier. Une montée du levier dans un environnement d’information parcellaire augmente le risque de squeeze. Dans les faits, la majorité des gérants préfèrent réduire l’exposition directionnelle et alléger le bêta tant que l’incertitude politique s’accroît. Ce positionnement peut changer rapidement si un accord se profile.

Snorter : capter les cassures quand l’incertitude s’installe

Quand les statistiques officielles se taisent et que les prédictions misent sur un shutdown prolongé, l’intraday devient central. Snorter centralise alertes en temps réel, cassures/retests et lecture des carnets pour aider à garder la main sur les zones clés (supports, résistances, VWAP, poches de liquidations).

On pose ses niveaux, et l’application notifie où la liquidité se déplace et quand le flux bascule. L’objectif : éviter le sur-levier, prioriser des setups liquides et décider plus vite quand réduire, couper ou re-entrer. Ni promesse de gains, ni conseil en investissement : Snorter sert à structurer le risk management lorsque l’info publique ralentit et que l’incertitude monte.

