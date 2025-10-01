16 ETF crypto en attente : un mois d’octobre décisif malgré le shutdown américain
La SEC doit trancher en octobre sur 16 demandes d’ETF crypto. Elles incluent non seulement des produits Bitcoin/Ethereum mais aussi des ETF altcoins. Le shutdown partiel du gouvernement pourrait ralentir le processus, mais le marché attend ces décisions avec impatience. Ce mois s’annonce crucial pour la relation entre Wall Street et les actifs numériques.
16 ETF en suspens : octobre sous tension pour la SEC
En octobre, la SEC doit rendre ses décisions finales sur 16 ETF crypto en attente. Parmi ces demandes figurent des produits sur Solana, XRP, Litecoin et Dogecoin. Par ailleurs, l’agence a retiré certaines notifications de retard précédemment appliquées, ce qui signale qu’elle pourrait accélérer certaines évaluations.
Cette vague d’approbations très attendues s’inscrit dans un contexte où les ETF Bitcoin spot continuent d’attirer des flux importants. En septembre, les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées nettes conséquentes, ce qui confirme l’appétit institutionnel. Toutefois, la procédure administrative ne se fait pas sans obstacles : le shutdown américain impose un fonctionnement plus lent pour de nombreuses agences.
Comment le shutdown fragilise les décisions réglementaires
Le shutdown partiel du gouvernement met la pression sur le rythme institutionnel. Certaines divisions de la SEC opèrent avec des effectifs restreints. Cette situation risque de retarder l’examen des dossiers ETF. Car même lorsqu’un projet est techniquement prêt, il doit encore franchir l’étape des arbitrages politiques et des avis internes. Le processus est ralenti dans ce contexte.
Pour les gestionnaires d’actifs, ce retard est un handicap. Car ils comptaient sur octobre pour franchir des étapes clés et lancer de nouvelles offres. Ici, l’incertitude réglementaire pèse plus encore sur les décisions stratégiques. De plus, le fait que d’autres juridictions comme le Canada ou l’Europe aient déjà des ETF crypto opérationnels renforce la pression sur Washington pour ne pas rater le train.
Scénarios d’octobre et enjeux pour le marché
Deux scénarios dominent. Dans le premier, on assisterait à une série d’approbations d’ETF altcoins. Cela pourrait déclencher des flux importants et renforcer l’adoption institutionnelle.
Dans l’autre, la SEC repousserait encore certaines décisions. Le marché resterait alors dans l’expectative, au risque de lasser les investisseurs les plus attentifs.
À noter que le choix de cette fenêtre d’octobre n’est pas anodin. Plusieurs dates limites apparaissent dès les premiers jours du mois pour certains ETF (par exemple, l’ETF Litecoin de Canary). En outre, l’expérience des récentes réformes de la SEC (notamment la révision des normes de cotation pour les ETF crypto) pourrait jouer en faveur d’approbations plus rapides.
Pepenode : le memecoin qui bouscule le cadre spéculatif
Dans ce contexte sérieux, le marché n’oublie pas sa face la plus volatile. Pepenode se présente comme un memecoin mine-to-earn, en pleine phase de presale. Le projet a déjà levé 1,5 million de dollars. Cela témoigne de l’intérêt suscité auprès des investisseurs récréatifs.
Pepenode propose une expérience de « minage virtuel » : les utilisateurs achètent et optimisent des Miner Nodes virtuels, puis gagnent des tokens proportionnels à leur puissance. Le projet promet également des récompenses via des jetons memes comme PEPE ou FARTCOIN.
Pepenode ne prétend pas rivaliser avec les ETF institutionnels. Mais il illustre une autre facette du marché : l’esprit du trading spéculatif, alimenté par la communauté et l’adrénaline des rendements à haut risque.
Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.
Source : U.S. Securities and Exchange Commission
Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.
Pour aller plus loin sur le sujet :
- La SEC déclare que la régulation crypto devient sa « tâche numéro un »
- Ripple pousse Washington à définir une régulation crypto claire
- XRP : la bataille des ETFs à Wall Street s’intensifie