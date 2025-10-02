ETF Solana, ADA, Litecoin, suspendus à cause de la fermeture du gouvernement US

Les investisseurs s’y préparaient : après le succès des ETFs Bitcoin et Ethereum, d’autres altcoins comme devaient faire leur entrée en bourse. Mais coup de théâtre : la fermeture du gouvernement américain, le fameux shutdown, vient tout bloquer. La SEC, régulateur en charge de ces produits financiers, ne peut plus examiner les dossiers. Résultat : tous les calendriers sont gelés, et l’attente s’éternise. Pour un marché qui espérait surfer sur l’“Uptober”, c’est un coup de frein brutal.

Shutdown US : pourquoi les ETFs Solana, Litecoin et AVAX sont bloqués

Le Congrès américain n’a pas trouvé d’accord sur le budget fédéral. Conséquence : le gouvernement ferme partiellement ses portes, et les agences fédérales tournent au ralenti. La SEC fait partie des grands perdants de cette paralysie.

La SEC annonce officiellement son fonctionnement limité pendant le shutdown, avec un personnel réduit et la suspension des examens de dossiers non urgents.

Concrètement, les ETF cryptos en attente de validation, dont ceux liés à Solana, XRP et Dogecoin, ne peuvent pas avancer. Les formulaires sont déposés, mais personne ne peut les lire ni les approuver. Tous les dossiers sont en attentes.

Qui est impacté par l’arrêt des ETFs crypto aux États-Unis ?

Le premier acteur concerné, c’est bien sûr la SEC, qui se retrouve en sous-effectif. Les équipes « innovation » ou « nouveaux produits » (lié au crypto donc) ne sont pas considérées comme essentielles, donc elles restent à la maison.

Les sociétés de gestion d’actifs comme BlackRock, VanEck ou Ark Invest, qui attendaient le feu vert, doivent désormais patienter. Et derrière elles, ce sont des millions d’investisseurs qui espéraient avoir accès à Solana, XRP ou DOGE via des produits régulés, sans avoir à acheter les tokens directement.

Normalement, le processus est assez clair : un gestionnaire dépose un dossier (S-1 ou 19b-4), la SEC examine, pose des questions, puis valide ou refuse. C’est un aller-retour administratif qui peut durer plusieurs mois.

Mais avec le shutdown, tout s’arrête. Pas de lecture, pas de commentaires, pas de délais respectés. Même si un ETF était sur le point d’être approuvé, il est désormais repoussé de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la durée du blocage.

Pourquoi les ETFs Solana, XRP et DOGE sont essentiels pour le marché crypto

Les ETFs altcoins sont vus comme une étape clé pour la légitimité des cryptos. Ils permettent à des fonds institutionnels ou à des particuliers prudents d’investir facilement, via leur compte boursier classique.

Un retard casse cette dynamique. Les marchés comptaient sur un effet d’annonce en octobre, un mois souvent porteur pour la crypto. Car sans ces ETFs, le fameux “Uptober” perd une partie de son énergie, et les traders doivent revoir leurs scénarios.

Les analystes ne sont pas catastrophistes : ils parlent d’un simple contretemps. Mais dans le court terme, l’incertitude crée toujours de la volatilité. Solana, XRP et DOGE restent actifs, mais sans catalyseur institutionnel.

À plus long terme, le vrai problème, c’est l’accumulation des retards. Car chaque jour de shutdown, ce sont des dizaines de dossiers qui s’empilent à la SEC. Quand le gouvernement rouvrira, il faudra traiter tout cela, et le risque est clair : goulot d’étranglement administratif.

Les ETFs Solana, XRP et DOGE ne sont pas annulés, seulement mis sur pause. Mais cette situation montre à quel point la crypto dépend encore du calendrier politique américain.

Car la demande institutionnelle est bien réelle, et ces produits finiront par arriver. Tout l’enjeu repose désormais sur la durée du shutdown. En effet, si la paralysie dure, les altcoins perdront un catalyseur majeur pour 2025. Si elle se résout vite, le marché pourrait repartir de plus belle.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Securities and Exchange Commission

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

