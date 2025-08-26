200 millions de dollars supplémentaires en BTC ? Sequans accélère sa réserve bitcoin

2025 est l’année où bitcoin est devenu un actif de premier plan pour la finance traditionnelle. De nombreuses entreprises ont rejoint les rangs de Metaplanet et Strategy en constituant une réserve bitcoin. Sequans, acteur français, a déjà réalisé ses premiers achats. Toutefois, il semblerai que l’entreprise ne compte pas s’arrêter là, annonçant récemment de nouvelles perspectives d’investissement.

Sequans, une entreprise française qui s’ouvre à bitcoin

Sequans, le constructeur de puces spécialisé dans les semi-conducteurs pour réseaux 4G/5G est devenu un pionnier français dans l’intégration de bitcoin comme actif de réserve. En juin dernier, l’entreprise a fait part de sa volonté de mettre en place une réserve bitcoin.

Le 8 juillet, l’entreprise a clôturé son opération en levant pour un total de 384 millions de dollars, le début d’une initiative bien plus large étant donné que Sequans, quelques jours plus tôt, a dévoilé son plan : détenir 100 000 BTC d’ici 2030.

D’après les données de HODL15Capital, ce sont 988K BTC détenus par les entreprises dans le cadre de réserves bitcoin. Sequans se positionne à la 24e position avec 3 171 BTC, juste devant Smarter Web. Un peu plus loin, nous retrouvons Capital B (anciennement, The Blockchain Group) avec 2 201 BTC détenus.

200 millions de dollars supplémentaires : une frénésie acheteuse sur BTC ?

Le lundi 25 août, l’entreprise a annoncé un nouveau programme ATM (At-the-market), déposé auprès de la SEC. Cela l’autorisera à vendre jusqu’à 200 millions de dollars d’Americain Shares (ADS). Un programme d’émission progressive, faisant suite au shelf Forme F-3.

L’ensemble des fonds récoltés dans le cadre de cette émission seront déployés pour acquérir plus de bitcoin. De quoi se hisser plus haut dans le classement des acteurs avec les réserves bitcoin les plus importantes dans le monde.

Réserve bitcoin : un catalyseur majeur pour l’expansion du cours

La réserve bitcoin est plébiscitée par les investisseurs en raison de la force acheteuse que cela apporte pour BTC. Toutefois, ces derniers jours, le marché fait face à un ralentissement du nombre moyen d’entreprises qui achètent activement du BTC. Une dynamique qui résulte d’une période estivale et d’un bitcoin relativement élevé.

Toutefois, la rentrée approche à toute vitesse, bitcoin retourne vers les 110 000 dollars et la première baisse de taux de la FED est imminente. Un moment idéal pour relancer la machine institutionnelle et amener de nouvelles entreprises à adopter cette stratégie ?

Avec près d’un million de BTC détenus, cela influence directement sur l’offre disponible, qui tend à se réduire, ainsi que la pression vendeuse qui est désormais limitée. Toutefois, cela ne signifie pas que bitcoin ne connaîtra plus les 80 000 dollars.

Chaque fois que nous pensions que le cycle fut différent, le marché a clairement démontré le contraire. Le cycle de 2021 est un très bon exemple, notamment les évènements ultérieurs avec la faillite de FTX et la chute de l’UST. Penser que bitcoin n’ira jamais sous les 100 000 dollars est une erreur de jugement, et une surestimation de la capacité des institutionnels à relancer le marché.

