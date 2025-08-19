Ralentissement des réserves stratégiques bitcoin : le cours est trop élevé ?

Le roi des cryptomonnaies ralentis le pas. Est-ce temporaire ou finalement, le marché se désintéresse réellement de la dynamique des derniers mois, portant sur la constitution de réserves stratégiques ? Pendant que certains estiment que cela résulte d’un bitcoin bien trop élevé, d’autres tablent sur une situation qui n’est que temporaire. Faisons le point.

Réserves bitcoin : une dynamique en recul ces derniers jours

L’année 2025 marque l’accélération d’une tendance devenue essentielle pour l’industrie crypto. Vous en avez entendu parlé, c’est celle des entreprises rejoignant la course à la réserve stratégique en bitcoin. D’après Capriole, après un élan haussier en mai 2025, avec une moyenne proche de quatre entreprises entreprises qui s’exposent quotidiennement à bitcoin, la tendance est en recul.

Après un sommet le 26 juin dernier, la moyenne se situe désormais autour des 2,8 entreprises qui s’exposent quotidiennement au roi des cryptomonnaies. Avec une baisse de 30 %, cela n’a pas empêché la récente formation de nouveaux sommets.

Désintérêt institutionnel ou cours trop élevé ?

Est-ce un désintérêt institutionnel progressif qui prend place sur bitcoin ? Pas forcément. Le contexte estival doit probablement influencer le recul ayant été amorcé dès la fin du mois de juin.

Cependant, si la dynamique ne trouve pas un support, et que le nombre d’entreprises traditionnelles qui s’exposent à bitcoin quotidiennement n’amorce pas un rebond d’ici la fin septembre, il faudra se poser des questions sur une potentielle bulle en la matière

Pour d’autres analystes, ce recul pourrait résulter d’un bitcoin bien trop élevé. Bitcoin a marqué quelques jours plus tôt un ATH aux portes des 124 000 dollars. Ainsi, les entreprises souhaitant s’exposer à BTC pourraient simplement temporiser, dans l’attente d’une correction en direction des 110 000 ou 100 000 dollars. Une fois sur ces seuils, une dynamique d’achat active pourrait être réamorcée.

Best Wallet : une alternative idéale pour du bitcoin

Pendant que de nombreux investisseurs confient leurs précieux dollars et bitcoins aux institutionnels, notamment par le biais des ETFs, d’autres alternatives restent toutefois préférables. Plutôt que se dissocier de l’essence même de bitcoin en les laissant entre les mains de solutions centralisées, optez pour une solution non-custodial Web 3.

Best Wallet, lancé en 2024, est une solution de portefeuille crypto très intéressante. Le produit est orienté sur la sécurité avec du 2FA, un code PIN, le non-custodial pour les fonds et la biométrie. Ainsi, vous gérez par vous-même votre sécurité. Ainsi, avec une bonne hygiène numérique, les risques sont très clairement réduits et l’influence externe d’acteurs centralisés est enterrée.

Là où Best Wallet se distingue de la concurrence, c’est sa compatibilité avec plus de 60 blockchains, mais pas seulement. Intégration d’un launchpad, distribution d’airdrops, jeton natif $BEST. Ce dernier est actuellement en prévente avec plusieurs millions de dollars levés. Cela apporte des frais réduits pour les détenteurs de l’actif natif et bien plus encore. Ainsi, qu’attendez-vous pour le tester ?

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

