3 tokens IA qui viennent de se réveiller : le prochain x100 ?

L’intelligence artificielle revient sur le devant de la scène crypto. En quelques jours, plusieurs tokens liés à l’IA ont connu un regain d’intérêt impressionnant, avec des volumes en forte hausse et des prix qui repartent à la hausse. Est-ce un simple rebond… ou le début d’une nouvelle tendance lourde ? Entre flair de marché, IA décentralisée et gadgets connectés, lequel pourrait bien être le prochain x100 ?

Snorter : l’IA qui flaire les meilleurs tokens

Snorter, c’est un bot IA qui scrute les nouveaux tokens en temps réel. Dès qu’un projet sort, qu’un LP est ajouté, qu’un mint est lancé ou qu’une tendance se dessine, Snorter est là pour le repérer avant tout le monde. Les utilisateurs peuvent suivre les alertes, accéder à des analyses, ou intégrer l’API pour booster leurs propres outils de trading.

About to unleash the best copy-trading bot on the market. Feeling good rn. pic.twitter.com/vnYZIQohnI — Snorter (@SnorterToken) August 20, 2025

Son token, $SNORTER, permet d’accéder aux services premium, de participer aux revenus de la plateforme et de staker pour des bonus. Lancement du Dashboard 2.0, nouvelle API développeur, staking actif… et surtout, la communauté de degens adore l’outil. Si le bot a du succès auprès des traders, Snorter pourrait bien devenir un incontournable des scalpers crypto.

FLock.io : l’IA décentralisée, sérieuse et soutenue

FLock.io joue dans une autre cour. Ce projet Web3 veut démocratiser l’intelligence artificielle en misant sur un concept puissant : le federated learning.

Ici, chacun peut contribuer à l’entraînement d’un modèle IA sans partager ses données personnelles. Les développeurs peuvent aussi vendre leurs modèles via une marketplace décentralisée. Le tout en utilisant le token $FLOCK pour payer, staker et voter.

Ce n’est pas un simple buzz : le projet vient de signer un partenariat avec le Hong Kong Government AI Lab pour construire des modèles IA publics et respectueux de la vie privée. Le token, qui avait chuté en avril, est reparti fort avec une hausse de plus de 16 % en une journée. Solide, bien soutenu, techniquement cohérent… FLock.io coche beaucoup de cases pour ceux qui veulent miser sur l’IA Web3 sérieuse.

OKZOO (AIOT) : entre IA, objets connectés et animaux virtuels

OKZOO, c’est un projet à la croisée de l’IA, de l’environnement et du gaming. Son principe : des petits objets connectés appelés P-mini que les utilisateurs portent pour collecter des données environnementales. En échange, ils reçoivent des tokens AIOT, tout en interagissant avec une sorte de mascotte IA personnalisée qui évolue selon l’environnement local.

Le projet surfe sur deux tendances fortes : le modèle DePIN (infrastructure physique décentralisée) et la gamification. L’univers est mignon, accessible, très TikTok-friendly.

Et ça marche : le token AIOT est proche de son ATH, le volume grimpe, et les premiers tests en Asie sont encourageants. C’est un pari plus audacieux, mais qui séduit les utilisateurs par son côté ludique et écologique.

Les chiffres clés à retenir

Chaque projet a ses propres forces. Snorter mise sur la réactivité et le flair du marché. FLock.io propose une IA éthique et modulaire. OKZOO joue la carte de l’expérience utilisateur, du fun et du physique. Leurs prix actuels restent loin de leurs pics historiques, ce qui laisse de la marge… si le narratif IA continue.

Token Fonction principale Prix (26/08) ATH Capitalisation Snorter Bot IA de trading/sniping ~$0,0034 ~$0,0087 ~$5M estimé FLock.io IA décentralisée, federated learning ~$0,405 ~$0,908 ~$45M OKZOO AIoT + DePIN + pets numériques ~$1,79 ~$2,07 ~$53–150M

Même si ces trois tokens montrent des signes prometteurs, rien n’est jamais garanti dans l’univers crypto. Les tendances changent vite, et il est essentiel de bien comprendre chaque projet avant d’investir.

Snorter, FLock.io et OKZOO ont chacun leur approche, leur vision et leur communauté. Ce mélange les rend intéressants à suivre, mais c’est à vous de creuser, de comparer et de décider. Restez curieux, informé… et prudent.

Source : CoinMarketCap

